TraveLeague: Erweitertes Spanien-Portfolio & stabiles Provisionsmodell

Bereits Anfang des Jahres erweiterte TraveLeague sein Portfolio um die ersten Urlaubsdomizile in Spanien. Seitdem lief die Aufnahme weiterer Häuser auf Hochtouren, sodass sich inzwischen insgesamt 51 spanische Häuser im Programm finden. Zuletzt erweiterten acht Domizile in der Region um Alicante an der Costa Blanca das Portfolio in der nachgefragten Feriendestination. Mit Blick Richtung Spätsommer und Herbst bietet der Individualreiseveranstalter seinen Reiseverkäufern damit neue attraktive Produkte für ihre Kunden, deren Verkauf er auch für die Saison 2023 mit 10% vergütet.

Neue Hotels in Spanien

Die zunehmend wachsende Palette an ausgewählten Unterkünften in Spanien soll TraveLeague in der Buchungsphase für den Herbst einmal mehr interessant für Reisebüros und Kunden machen. Die aktuelle Selektion befindet sich dabei in den Regionen von der Costa Brava bis zur Costa Dorada sowie neu an der Costa Blanca. Die Drei- und Vier-Sterne-Hotels in der Gegend um Alicante verfügen über verschiedene Zimmertypen für Paare, Singles oder Familien und bieten individuelle Verpflegungsvarianten.

Vertriebskonditionen für 2023

An einer fairen Provisionierung für die Verkäufer hält TraveLeague auch 2023 fest: Ab der ersten Buchung werden 10% honoriert. Neu ist die Option auf Auszahlung nach Abreise statt nach Anzahlung, was dem mehrheitlichen Wunsch der Partner entspriche.

Neue Angebote in der Region Alicante/Spanien für den Spätsommer/Herbst 2022

Kostenfreier Rücktritt bis 30 Tage vor Reiseantritt.



3-Sterne Hotel Poseidon Playa, Benidorm / Costa Blanca / Spanien: Alle Zimmer mit Ausblick aufs Mittelmeer, nur zwei Gehminuten zum Sandstrand „Playa de Poniente“, abwechslungsreiches Animationsprogramm für Erwachsene und Kinder, Buffet-Restaurant mit großer Auswahl an Speisen und Show-Cooking.

Preisbeispiel: 18.09.2022, 7 Nächte, Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer mit Balkon und Meerblick, ab 308 EUR p.P. (TRAL BAUS H ES063 DZ2F)

4-Sterne Hotel AR Diamante Beach & Spa, Calpe / Costa Blanca / Spanien: Nur 200m vom weitläufigen Sandstrand „Levante Playa“ entfernt, elegantes Hotel mit Frühstücksbuffet, große Poollandschaft mit Kinderbecken, geräumige Doppelzimmer mit moderner Ausstattung.

Preisbeispiel: 06.10.2022, 7 Nächte, Halbpension im Doppelzimmer Balkon/Terrasse, ab 350 EUR p.P. (TRAL BAUS H ES051 DZSH)

