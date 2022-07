nicko cruises präsentiert Flussreisen 2023-Katalog

Für die kommende Saison setzte nicko cruises auf Stabilität und Kontinuität: So bietet der neue Flusskatalog insgesamt 81 verschiedenen Routen auf 35 Wasserwegen in 21 Ländern - wobei einige bekannte Routen und bewährte Ziele neu interpretiert werden. Der Katalog zeigt sich außerdem in neuem Design und Farbkonzept: So sollen abgestimmte Farben, die sich pro Destination durch das gesamte Kapitel ziehen, sowie farblich gekennzeichnete Ausflüge für noch mehr Übersicht sorgen. Das Motto bleibt allerdings das Gleiche: große Erlebnisse auf kleinen Schiffen - geprägt von dem Konzept des Slow Cruising.

In einem separaten kleinen Katalog werden neben dem vollumfänglich modernisierte Schiff Douro Queen, neue Routen und Gewässer für nickoSPIRIT sowie zusätzliche Event- & Themenreisen, übersichtlich zusammengefasst.

„Für die Saison 2023 setzen wir auf bewährte Routen und geben einigen unserer Fluss-Klassiker einen thematischen Fokus“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Mit unseren weiter ausgebauten Event- & Themenreisen bringen wir frischen Wind auf die Flüsse und schaffen unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste“, so Laukamp weiter.

Neues auf dem Fluss

Neuigkeiten gibt es bei nicko cruises nicht nur bei der Gestaltung des Kataloges, sondern auch bei den Schiffen. Mit hellen Farben sowie einer hochwertigen und modernen Ausstattung präsentiert sich ab sofort die Douro Queen. Das Schiff, welches in der Heimat des Portweines unterwegs ist, wurde in den letzten Monaten vollumfänglich modernisiert. Die Kabinen an Bord sowie alle öffentlichen Bereiche erstrahlen in neuem Design. Die Douro Queen bietet Reisenden in der kommenden Saison Flusskreuzfahrten von Porto durch das Dourotal, das bekannt ist für die vielen steilen Hänge und charakteristischen Weinterrassen. Die Reise ist zudem mit einem Hotelaufenthalt in der farbenfrohen Hauptstadt Lissabon verlängerbar.

Auch auf der Donau bietet der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte Neuigkeiten für die Saison 2023: Auf vier ausgewählten Terminen wird nickoSPIRIT die sechstägige Route von Passau nach Budapest und zurück fahren. Zu den Highlights dieser Reise gehört das musikalische Wien, die Krönungsstadt ungarischer Monarchen, Bratislava, sowie die geschichtsträchtige Metropole Budapest.

Außerdem von Mai bis September zurück auf dem Fahrplan von nicko cruises: der Rhein zum beliebten Event „Rhein in Flammen“. Die Fahrpläne wurden dabei so abgestimmt, dass Reisende zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das Feuerwerk kann dann entsprechend vom Sonnendeck der nicko cruises Schiffe aus, an Bord eines Ausflugsschiffes oder von einem bestens gelegenen Aussichtspunkt an Land bestaunt werden.

Auf ein weiteres Event-Highlight auf dem Rhein dürfen sich Reisenden mit der Bundesgartenschau in Mannheim 2023 freuen. Diese findet von April bis Oktober 2023 auf dem Spinelli-Gelände und im Luisenpark statt. Gäste von nicko cruises haben somit die Gelegenheit ihre Rhein-Kreuzfahrt mit einem Besuch der Bundesgartenschau zu verbinden.

Das Tagesticket ist bei der Buchung des Ausflugspaketes inklusive.

Themenfolder 2023: "Augenblicke für die Ewigkeit"

Zum ersten Mal werden die Event- & Themenreisen des Stuttgarter Kreuzfahrtexperten, bei dem eine Flusskreuzfahrt mit besonderen Highlights verknüpft wird, in einem eigenen Folder unter dem Motto „Augenblicke für die Ewigkeit“ präsentiert. So stehen Reisenden beispielsweise ein Dinner-Erlebnis auf Sterneniveau an Bord von nickoSPIRIT beim YouDinner-Event oder das KRIMItotalDINNER an Bord von Rhein Symphonie an zwei ausgewählten Terminen zur Verfügung. Zu den weiteren Themenreisen gehören: Die Wein- und Genussreisen in Kooperation mit Falstaff, unter dem Motto: Fluss, Kultur und Kulinarik sowie „Genuss auf der Donau“ oder „Genussvolles Südfrankreich“ mit dem Boutique-Schiff Heidelberg.

Die Themenreisen Kunst & Musik finden 2023 auf der Donau sowie auf der Seine statt. Auf der Reise „Musik auf der blauen Donau“ wandeln Gäste auf den Spuren weltberühmter Musikgrößen wie Mozart, Beethoven und Bruckner. Natürlich darf auf dieser musikalischen Reise eine Führung durch das Mozarthaus in Wien, ein Besuch auf Schloss Brunsvik mit Beethovenmuseum oder ein Abstecher zum Stift St. Florian mit Bruckner-Führung nicht fehlen. Diese Reise findet ebenfalls auf dem Boutique-Schiff Heidelberg statt.

Frühbucher-, Kombi- & Single-Spezial-Konditionen

Mit bis zu 250 EUR Ermäßigung bietet der Ultra-Frühbucher-Rabatt langfristig orientierten Kunden die beste Auswahl zum besten Preis. Die Single-Spezial-Konditionen, mit denen Alleinreisende an ausgewählten Terminen 50% des Alleinbenutzungszuschlags sparen, sind auch in der kommenden Saison weiterhin erhältlich.

Für alle Gäste, die sich nicht zwischen zwei Kreuzfahrten entscheiden können, bietet nicko cruises einen attraktiven Kombinationsrabatt: Bei Buchung von zwei aufeinander folgenden Reisen auf demselben Schiff sparen die Kunden damit 10% bei der Kreuzfahrtleistung auf der zweiten Reise. Der Rabatt ist außerdem mit den Frühbucher-Ermäßigungen kombinierbar.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises: www.gemeinsamaufkurs.de (red)