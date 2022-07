Silversea: Neue Salesmanagerin für Österreich

Als Sales Managerin wird Faath die Verkaufsstrategie von Silversea Cruises im Süden Deutschlands vorantreiben und an Silverseas Sales Director DACH Alexander Boysen berichten. Faath übernimmt neben den Bereichen in Süddeutschland ebenso die Zuständigkeit für den Vertrieb in Österreich sowie der Schweiz, die lange Jahre von Kirstin Ritter betreut wurde. Im Zuge dieser Veränderung wurde Ritter nun als Director Inside Sales Europe ernannt. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Ruza Faath in unserem Sales Team“, so Managing Director Europe Andreas Nüssel. „Nach Kirstin Ritters Ernennung zum Director Inside Sales Europe können wir uns bei Silversea Cruises über eine kompetente Nachfolgerin freuen, die unser Team vervollständigt.“

Langjährige Erfahrung

Mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der Tourismusbranche ist die Branchenexpertin perfekt geeignet, um ihr Fachwissen bei Silversea Cruises einzubringen. Neben sehr guten Kontakten zu zahlreichen Reisebüros und Vertriebstellen blickt Faath auf verschiedene Stationen zurück: Personalverantwortung als Büroleitung im TUI Reisebüro und Außendiensterfahrung bei DER Touristik und ADAC Reisen waren stets ein großer Schwerpunkt ihrer Arbeit sowie die technische und fachliche Unterstützung und der vertrauensvolle Austausch mit Agenturen, um die beste Lösung für Kunden und Reisebüros zu finden. Faath komplettiert mit sofortiger Wirkung das Sales Team von Silversea Cruises im DACH Raum. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die damit einhergehende Verantwortung. Es war schon lange mein Wunsch bei Silversea Cruises arbeiten zu dürfen, da mein Motto ,Der Kunde steht immer im Mittelpunkt‘ hier tagtäglich gelebt wird.“, so Faath.

Ruza Faath - Sales Managerin für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz

Email: RuzaF@silversea.com

Tel.: +49 170 4170586 (red)