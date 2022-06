AIDA: Buchungsstart für Winter 22/23

Neu im Programm ist die „Große Winterpause“ von AIDAbella, mit der es in 43 bzw. 44 Tagen von Hamburg in die Karibik und zurück geht. In 21 bzw. 26 Tagen fährt das Kreuzfahrtschiff zudem von der Hansestadt aus zu den Kanaren und wieder zurück.

Nordeuropa & Mittelmeer

Auf drei Kreuzfahrten reisen die Gäste mit AIDAbella ab/bis Hamburg zu den „Herbstlichen Nordlichtern“. Im Frühjahr 2023 bereist AIDAbella ab Hamburg Norwegens Küste oder Großbritannien. Eine 14-tägige Entdeckungstour der nordischen Inseln mit Island erleben die Gäste zudem mit Abfahrt in Hamburg und Ankunft in Kiel. AIDAprima ist in der Wintersaison auf Metropolen-Tour ab Hamburg unterwegs. Ob Weihnachtsshopping in London, Paris und Amsterdam oder ein Besuch auf den Adventsmärkten von Brügge oder Honfleur – für eine festliche Stimmung ist beim Landgang genauso gesorgt wie an Bord. Neben einer Kurzreise von Rotterdam nach Hamburg sowie einer Reise nach Belgien und Frankreich sind die Festtagsreisen über Weihnachten und Silvester nach Norwegen ein ganz besonderes Highlight von AIDAprima. Sowohl den Silvesterabend als auch den Neujahrstag erleben die Gäste in der Hauptstadt Oslo. AIDAblu bereist in der Winterzeit von Dezember 2022 bis Februar 2023 die „Perlen am Mittelmeer“ ab Palma de Mallorca. Frühlingshafte Reisen nach Sizilien, Sardinien, Malta und Neapel stehen anschließend von Februar bis April 2023 ab Rom/Civitavecchia auf dem Programm, bevor das Kreuzfahrtschiff zu einer Überführungsfahrt für den Sommer 2023 nach Korfu aufbricht.

Frühbuchen lohnt sich

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken bis zu 300 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung. Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile sind u.a. die Wahl der Wunschkabine sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser oder ein 250-MB-Internetpaket. Mit AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE ist neben den Inklusivleistungen und den AIDA PREMIUM Vorteilen das umfangreichste Getränkepaket und eine Social Media Flatrate im Preis enthalten. Für einen entspannten und sicheren Urlaub bietet AIDA Cruises ein Plus an Flexibilität und Sicherheit mit einem umfassenden Gesundheits- und Hygienekonzept.

Mit dem AIDA Winter-Versprechen bleiben Gäste in ihrer Urlaubsplanung flexibel: Bis 40 Tage vor Reisebeginn kann kostenfrei umgebucht werden. Dies gilt für Neubuchungen von Winterreisen bis 31. August 2022 für Abfahrten zwischen dem 27. Oktober 2022 bis 22. April 2023. (red)