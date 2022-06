Istanbul und Ankara im Festival-Modus

Die Kulturrouten-Festivals in Istanbul (Beyoğlu) und Ankara gelten als die größten Kunst- und Kulturveranstaltungen des Landes. Ziel der Initiatoren - u.a. dem Ministerium für Kultur und Tourismus - ist, die Teilnahme am kulturellen Leben sowie Tourismus zu fördern und für jeden zugänglich zu machen. Die Sommerausgabe lief vom 28. Mai bis 12. Juni mit mehr als 2000 Veranstaltungen, das Datum zur Herbstedition im Oktober wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Sinan-Oper, Rebetiko-Konzert und weltbekannte Violinisten

Die Sinan-Oper, die das Leben des renommierten Architekten Sinan im 16. Jahrhundert widerspiegelt, debütierte im vergangenen Jahr während des ersten Beyoğlu-Kulturstraßenfestivals. Dieses Jahr fand sie in der Sommerausgabe erneut ihren rechtmäßigen Platz im Kulturprogramm. Aber auch Stars der klassischen Musik wie Anna Prohaska mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, Bomsori Kim (südkoreanische Violinistin), Gautier Capuçon (französischer Cellist und Kammermusiker), János Balázs (ungarischer Pianist) und Maxim Vengerov (russisch-israelischer Geiger) glänzten mit ihren Darbietungen im ikonischen Atatürk-Kulturzentrum und im CSO Ada Ankara. Allseits bekannte Ballett- und Opernvorführungen wie Don Quijote, Aida, Schwanensee, Romeo und Julia als auch Harem konnten ebenfalls in tollem Ambiente erlebt werden.

Kulturrouten mit Schauplätzen auf der Straße, in Galerien und Museen

Die Beyoğlu-Kulturroute in Istanbul erstreckt sich über 84 Locations und reicht vom AtatürkKulturzentrum bis zum Galataport am Bosporus. Schauplätze sind unter anderem das geschichtsträchtige und interaktive Atlas Cinema Museum, der Galata-Turm, die Galata Mevlevi Lodge mit berührenden als auch spirituellen Darbietungen, das Tarık Zafer Tunaya Kulturzentrum, das Garibaldi-Theater, das Tophane-i Amire Kunst- und Kulturzentrum sowie das Kulturzentrum der Taksim-Moschee.

In Ankara beginnt die Kulturroute am Ulucanlar-Museum und führt auf einer Strecke von 4,7 Kilometern bis zum neu errichteten Sinfoniekonzertsaal CSO Ada Ankara. Auf dieser Route können Besucher die Burg von Ankara, das Museum für anatolische Zivilisationen, Cermodern (Museum in stillgelegter Werkshalle), die Bayram-Veli-Moschee, den Augustustempel, das Römische Bad (Freiluftmuseum) und das Painting und Sculpture Museum erleben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.beyoglukulturyolu.com/ und http://www.baskentkulturyolu.com/. (red)