Tui-Chef Joussen tritt zurück

Damit verliert der Reisekonzern einen langjährigen Chef. Das Präsidium des Aufsichtsrats schlägt eigenen Angaben zufolge den bisherigen Finanzvorstand Sebastian Ebel als Nachfolger vor.

Vorzeitiger Rücktritt

Joussen kam vor einem Jahrzehnt zur Tui Group. Sein Vertrag würde eigentlich bis September 2025 laufen. In seiner Amtszeit stürzte der Konzern wegen der Pandemie in eine schwere Krise und wurde auch mit Milliardenhilfen des Staates gestützt. Inzwischen profitiert das Unternehmen von der anziehenden Reisenachfrage. Der in Duisburg geborene Joussen war vor seiner Karriere Chef der Deutschlandsparte des Telekommunikationskonzerns Vodafone. (dpa/red)