Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 25/26

Unabhängigkeitstag in Mosambik:

Am morgigen Samstag, den 25.06., feiern die Menschen in Mosambik den Unabhängigkeitstag des südostafrikanischen Staates. Im Zuge dessen verschärfen die örtlichen Behörden im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen, nichtsdestotrotz sind Demonstrationen sind möglich.

Proteste gegen G7-Gipfel in München:

Ebenfalls morgen kommt es auf der Theresienwiese in München aller Voraussicht nach zu einer groß angelegten Demonstration gegen den G7-Gipfel in Elmau. Die Behörden rechnen mit rund 20.000 Teilnehmern. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Landesweiter Bahnstreik in Großbritannien:

Außerdem ist in Großbritannien noch bis einschließlich morgen ein landesweiter Bahnstreik in angekündigt. Der Arbeitskampf wird von der Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport organisiert. Sollte der Streik weiterhin wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten.

Pride Paraden weltweit:

Anlässlich des LGBT-Pride Monats Juni finden am Wochenende weltweit Pride Paraden statt. So gehen die Menschen am Samstag und Sonntag unter anderem in Mexiko-Stadt, Medellín, Lima, New York, Santiago de Chile, Paris, Warschau und Barcelona auf die Straße, um ausgelassen und friedlich zu feiern. Vor dem Hintergrund der Paraden ist flächendeckend mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Warnstreik der Piloten von Scandinavian Airlines in Skandinavien:

Am Mittwoch, den 29.06, könnten Piloten der Scandinavian Airlines in Schweden, Dänemark und Norwegen streiken. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen, dazu sind Verspätungen und Flugausfälle zu erwarten.

Unabhängigkeitstag in der Demokratischen Republik Kongo:

Am Donnerstag, den 30.06., wird in der Demokratischen Republik Kongo der Unabhängigkeitstag begangen. Trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen sind landesweit Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle nicht auszuschließen.

