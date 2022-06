TUI LIVE erleben: Auf den Spuren der Insel Karpathos

Karpathos ist von vielfältigen Stränden und Buchten, traditionsreichen Bergdörfern und unberührter Natur, die zum Wandern einlädt, geprägt. Die griechische Urlaubsinsel gilt noch als absoluter Geheimtipp für Reisende.

Karpathos Agenttour ab Linz

Für 14 Agents startete die Agenttour am 29. Mai in Begleitung von Tamara Wimmer, TUI Key Account Manager West Vertrieb ab Linz mit European Aircharter auf die Insel Karpathos und führte in das 5-Sterne-Hotel Alimounda Mare in Pigadia, nahe von Karpathos Stadt. Am zweiten Reisetag führte die Tour zu den Hotels Kyra Panagia und Blue Waves Studios. Anschließend konnten die Agents die Orte Olympos und Lefkos besichtigen. Nach einem gemütlichen Mittagessen in der Taverne der Studios & Apartments Three Dolphins hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am atemberaubenden Sandstrand von Lefkos Zeit für einen kurzen Badeaufenthalt, bevor es in das kleine Dörfchen Arkassa an der Westküste der Insel ging. Kulinarischer Abschluss war an diesem Tag das Abendessen in der Taverne Maxim direkt am Hafen in Pigadia. Dank der großartigen Reisebegleitung vor Ort konnten die Agents nahezu die gesamte Insel Karpathos kennenlernen, viel von der traditionellen Küche probieren und die Geschichte hinter der Insel erfahren. Absolutes Highlight der Tour war am dritten und letzten Tourtag die Dörferfahrt über die Insel mit insgesamt neun Stationen, darunter Volada, Lefkos, Arkassa, Amoopi und Finiki. Der Ausflug führte die Agents zu einem Landwirtschaftsmuseum und einem traditionellen Haus, um zu sehen, wie die Inselbewohnerinnen und -bewohner früher lebten. Danach folgte die Besichtigung der Hotels Aegean Village, Amoopi Bay & Helios, sowie eine Fahrt zum Blue Sea Hotel mit anschließendem Abschiedssnack auf der Dachterrasse.

Ab Wien zur Urlaubsinsel

Die zweite Tour führte vom 31. Mai bis 2. Juni insgesamt 17 Agents aus dem Raum Wien mit Austrian Holidays nach Karpathos - begleitet von David Szabo (TUI Head of Operations, Flight & Product Management) und Jasmin Schiefer (TUI Teamleiterin Trading & Trading Sales) für drei Tage auf die griechische Urlaubsinsel. Hier startete die Tour im Hotel Amoopi Bay im Südosten der Insel mit anschließender Besichtigung des Hotels Aegean Village & Helios. Bei einem Mittagessen konnte das Hotel Blue Sea mit seinem Freizeitprogramm erkundet werden, bevor es nach Pigadia ging. Das Abendessen fand im 5-Sterne-Hotel Alimounda Mare statt - inklusive Hotelbesichtigung und gemütlichem Spaziergang durch das Städtchen Pigadia. Der zweite Reisetag gestaltete sich für die Agents ähnlich wie jener der Agenttour ab Linz. Abends konnte noch zusätzlich das Hotel Nymfes Royal mit großartigem Abendessen im Restaurant Nymfes in Mikri Amoopi mit Blick auf die Bucht genossen werden. Die Dörferfahrt war auch hier das absolute Highlight der Tour. Das köstliche Mittagessen im kleinen Fischerort Finiki blieb den Agents besonders positiv in Erinnerung. Ebenso spannend war die Fahrt zum Windsurfgebiet Afiartis mit einem Besuch der Windsurf-Schule „ION“, bei dem die Agents nützliche Tipps erhielten, wo man auf Karpathos am besten Surfen, Radfahren und Klettern kann. Danach folgte ein gelungener Abschiedssnack im Restaurant Anemos. (red)