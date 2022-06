Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 25

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Landesweiter Generalstreik in Belgien:

Für Montag, den 20.06., hat die sozialistische Gewerkschaft BBTK in Belgien zu einem landesweiten Generalstreik im öffentlichen Personen Nah- und Fernverkehr aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Streikenden sind möglich.

Treffen der Commonwealth-Regierungschefs in Ruanda:

Zusätzlich findet ab Montag in der ruandischen Hauptstadt Kigali das Treffen der Regierungschefs des Commonwealth (CHOGM) statt. Der Commonwealth of Nations ist eine lose Verbindung souveräner Staaten, zu dem unter anderem das Vereinigte Königreich, Neuseeland und Kanada gehören. Im Hinblick auf das Treffen verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen – gewaltsame Zwischenfälle und örtliche Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)