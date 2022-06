EVA Air: Transit via Taiwan ab sofort wieder möglich

EVA Air hat dementsprechend ihre Flugpläne bis Ende des Jahres adaptiert: Neben den Anfang Juli startenden zwei wöchentlichen Flügen via Bangkok nach Taipeh wird die private taiwanesische Fluggesellschaft im August auf der Route via Bangkok (BR61/BR62) auf drei wöchentliche Flüge aufstocken – bis Ende Oktober, statt bisher geplant bis Ende September. Darüber hinaus werden ab Oktober zwei zusätzliche Direktflüge nach Taipeh (BR65/BR66) angeboten. Mit November 2022 kehrt EVA Air zu ihrem normalen Flugplan mit sieben wöchentlichen Rotationen zwischen Wien und Asien zurück: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag via Bangkok nach Taipeh und Montag, Donnerstag, Samstag direkt in die taiwanesische Hauptstadt.

Die Flüge im Überblick mit Details:

Zeitraum 1. August bis 31. Oktober 2022

BR 62 Wien – Bangkok – Taipeh

Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag: Abflug um 18:35 Uhr – Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 10:00 Uhr -Weiterflug von Bangkok (Do / Sa / Mo) um 11:40 Uhr mit Ankunft in Taipeh um 16:30 Uhr

BR 61 Taipeh – Bangkok – Wien

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag: Abflug um 22:30 Uhr mit Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 01:10 Uhr - Weiterflug von Bangkok (Mi / Fr / So) um 02:20 mit Ankunft in Wien um 08:35 Uhr

Zeitraum 1. November bis 31. Dezember 2022

BR 62 Wien – Bangkok – Taipeh

Jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag: Abflug um 18:35 Uhr – Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 10:00 Uhr - Weiterflug von Bangkok (Mi / Do / Sa / Mo) um 11:40 Uhr mit Ankunft in Taipeh um 16:30 Uhr

BR 61 Taipeh – Bangkok – Wien

Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag: Abflug um 22:30 Uhr mit Ankunft in Bangkok am nächsten Tag um 01:10 Uhr - Weiterflug von Bangkok (Di / Mi / Fr / So) um 02:20 mit Ankunft in Wien um 08:35 Uhr

Direktflüge Taipeh – Wien und v.v. Zeitraum 1. bis 31. Oktober 2022

BR 66 Wien – Taipeh

Jeden Montag und Donnerstag: Abflug um 12:25 Uhr mit Ankunft in Taipeh am nächsten Tag um 07:15 Uhr

BR 65 Taipeh – Wien

Jeden Mittwoch und Freitag: Abflug um 23:40 Uhr mit Ankunft in Wien am nächsten Tag um 06:30 Uhr

Zeitraum 1. November bis 31. Dezember 2022

BR 66 Wien – Taipeh

Jeden Montag, Donnerstag und Samstag: Abflug um 12:25 Uhr mit Ankunft in Taipeh am nächsten Tag um 07:15 Uhr

BR 65 Taipeh – Wien

Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag: Abflug um 23:40 Uhr mit Ankunft in Wien am nächsten Tag um 06:30 Uhr

Auf der Strecke Taipeh – Bangkok – Wien und v.v. wird der Boeing 787-10 „Dreamliner“ bzw. auf dem Direktflug zwischen Taipeh und Wien die Boeing 787-9 mit jeweils zwei Klassen zum Einsatz kommen. Derzeit bedient die Airline die Strecke mit drei wöchentlichen Frachtflügen. (red)