Erfolgreicher Abschluss der 16. ÖRV-Akademie

Mit dem erfolgreichen Abschluss der 16. ÖRV Akademie steht die 17. (Start im Jänner 2023) bereits in den Startlöchern.

Die seit 2007 16. Akademie war wie alle davor ausgebucht und 13 von 15 Teilnehmern haben die Abschlussprüfung bestanden und ihr Diplom feierlich überreicht bekommen (zwei Teilnehmer waren beim letzten Modul verhindert).

ÖRV-Akademie 2023

"Auch das kommende Jahr wird für die Tourismusbranche kein einfaches werden – umso wichtiger ist es, in volatilen Zeiten wie diesen, in Aus- und Fortbildung zu investieren. Wir vom ÖRV freuen uns, dass die bewährte Zusammenarbeit mit dem TTC auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden kann. Die (übrigens bisher immer ausgebuchten) hochqualitativen Lehrgänge für den touristischen Nachwuchs stellen sicher, dass der notwendige Mehrwert bei der Reisebuchung sowohl für die Kunden als auch für die Inhaber generiert werden kann", so Mag. Eva Buzzi Präsidentin des ÖRV.

Die 17. ÖRV Akademie startet mit dem ersten von fünf Modulen am 12. Jänner 2023. Den Link zum Folder finden Interessierte HIER.

Auch Mag. FH Andreas Sturmlechner, Geschäftsführer TTC, freut sich bereits auf die neue Ausgabe der ÖRV Akademie und verkündet, außerdem, dass auch 2023 wieder alle Sponsoren mit an Bord sein werden. "Dies erlaubt eine wirklich vernünftige Teilnahmegebühr, die trotz Inflation unverändert bleibt - vielen herzlichen Dank dafür", so Sturmlechner. (red)