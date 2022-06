G Adventures präsentiert neues Gruppenreise-Konzept

Die Partnerschaft zwischen dem Reiseveranstalter und Hostelworld wurde im Dezember mit einer Auswahl von insgesamt 38 Trips in 15 Ländern und 50 Hostels gestartet. Ziel des neuen Konzepts ist es, Reisende zu verbinden und ihnen gleichzeitig handverlesene Hostels zu bieten, denn: Gemeinschaft und gemeinsame Eindrücke stehen bei Roamies im Vordergrund.

Seit Mai 2022 können Reisende nun die Roamies-Welt entdecken und dabei in den schönsten Hostels übernachten.

Roamies mit den Homies

Egal ob eine Rundreise in Europa oder ein Abflug in die fernen asiatischen Gefilde – im Schnitt touren zwischen 16 und 24 Reisefreudige zusammen weltweit ganz nach ihren Bedürfnissen und besuchen in dieser Zeit mehrere Städte und Locations. Das heißt höchste Flexibilität und ausgiebig Zeit, um Aktivitäten, die vor Ort gebucht werden können, voll und ganz auszukosten und zu genießen.

Natürlich darf auch der Chief Experience Officer, kurz CEO, bei keiner Tour fehlen. Dieser steht mit Rat und Tat den jungen Reisenden immer beiseite und begleitet die Gruppe bei ihren Abenteuern. Die Roamies-Abenteuer können als Kurzurlaub für fünf Tage genossen oder bis zu einem 34 Tage andauernden Abenteuertrip gebucht werden.

Roamis-Reisen Beispiele :

Sandboarden und koloniale Architektur in Peru oder Roadtrip durch Europa? Das Roamies-Angebot erstreckt sich rund um den Globus – von Südamerika über Europa bis hin zu Asien.

Sämtliche genannten Preise verstehen sich pro Person und ohne Flug:

Das meiste Mexiko: Zentralmexiko, Yucatán & Cancún

16 Tage zu den schönste Orten Mexikos – das verspricht diese Rundreise, bei der Ort wie Mexico City, Cancún, aber auch die Halbinsel Yucatán besucht werden. Farbenfrohe Stadtviertel treffen dabei auf unterirdische Grotten, die mit Wasser gefüllt sind, und ursprüngliche Dörfer im Dschungel. Dabei erleben Gäste nicht nur besondere Hostels wie das Che Hostel Tulum, das dank eines coolen Poolbereichs mit Hängematten und Bar eine besondere Gemeinschaftsatmosphäre bietet, sondern auch zahlreiche G-for-Good-Momente, die die lokale Bevölkerung unterstützen – wie etwas Yucatecan Community Lunches. Buchbar ist die Reise ab 1.649 EUR.

Kurztrip Griechenland: Korfu, Athen & himmelhohe Klöster

Viel Griechenland in kurzer Zeit – das garantiert die fünftägige Reise, die von Korfu weiter nach Meteora führt, die für ihre spektakulären Klöster bekannt ist. Tiefer in die Geschichte steigen Abenteurer in Delphi ein, bevor sie nach Athen fahren – hier steht ein Besuch von Akropolis, Zeus-Tempel und zahlreichen weiteren historischen Stätten auf dem Programm. Fünf Tage Griechenland pur sind ab 479 EUR zu erleben. Geschlafen wird dabei im familiengeführten Sunrock Corfu, in dem Besucher dank einer einzigartigen Lage griechische Küche mit dem besonderen Sonnenuntergangsblick genießen können.

Vietnam ultimativ: Städte, Strände & die besten Aussichten

16 Tage Vietnam pur – das erleben Reisende bei diesem Roamies-Trip: Über Hanoi und Hoi An geht’s nach Ho Chi Minh City. Dazwischen locken zahlreiche Stopps in tollen Hostels, einzigartige Natur, tolle Erlebnisse und authentische Begegnungen. In Ninh Binh, einer Region, die vor allem durch eine einzigartige Höhlenlandschaft bekannt ist, schlafen Roamies im Green Mountain Homestay. Hinter dem Pool zeichnet sich die umliegende Berglandschaft ab, und in den Zimmern kommt heimischer Bambus zum Einsatz. Der Vietnam-Trip ist ab 1.049 EUR buchbar.

Weitere Informationen zu G Adventures unter www.gadventures.de (red)