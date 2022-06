Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 23/24

Wahlen zur Nationalversammlung in Frankreich

Am Sonntag, den 12.06., finden in Frankreich die Wahlen zur Nationalversammlung statt. Aus diesem Grund ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Auch bereits im Vorfeld der Wahlen sind Demonstrationen möglich.

Russland feiert Nationalfeiertag

Ebenfalls am Sonntag wird in Russland der Nationalfeiertag begangen, der an die Ratifizierung der Deklaration über die Souveränität Russlands im Jahre 1990 erinnert. Im Zuge dessen verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen. Spontane Demonstrationen mit möglicherweise gewaltsamen Zwischenfällen sowie lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag auf den Philippinen

Nicht zuletzt feiern die Menschen auf den Philippinen am Sonntag den Unabhängigkeitstag des Landes. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen; Demonstrationen und lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Landesweiter Streik des Flughafenpersonals in Marokko

Flughafenbeschäftigte der Confédération démocratique du travail (CDT) in Marokko haben von Mittwoch, dem 15.06., bis Sonntag, den 19.06., zu einem einen landesweiten Streik aufgerufen. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten.

Streiks im Bahnverkehr in Portugal

Aktuell kommt es in Portugal aller Voraussicht nach noch bis zum 30.06. zu landesweiten Streikmaßnahmen im Bahnverkehr. Betroffen sind unter anderem Alfa Pendular Verbindungen sowie Intercity- und Regionalzüge. Aufgrund des Arbeitskampfes ist mit größeren Einschränkungen im Schienenverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

