Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 22/23

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Jahrestag des Tiananmen-Massakers in China:

Am morgigen Samstag, den 4. Juni 2022, jährt sich in der chinesischen Hauptstadt Peking die gewaltsame Räumung des Platzes des Himmlischen Friedens, bei der 1989 hunderte Menschen zu Tode kamen. Aus diesem Grund erhöhen die örtlichen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen; lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Verfassungsreferendum in Kasachstan:

Am Sonntag, den 5. Juni 2022, wird in Kasachstan ein nationales Referendum abgehalten. Die Bürgerinnen und Bürger stimmen über vom Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew vorgeschlagene Verfassungsänderungen ab. Bereits im Vorfeld des Referendums sowie nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist deshalb mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Pride Parade in Bangkok:

Außerdem findet am Sonntag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok die erste Pride Parade seit elf Jahren statt. Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Platinjubiläum der Queen in Großbritannien:

Im Rahmen des Platinjubiläums der Queen kommt es ebenfalls noch bis Sonntag im Zentrum der britischen Hauptstadt London zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund verschärfter Sicherheitsvorkehrungen wurden vielerorts Straßensperren errichtet.

Landesweiter Streik im Luftverkehr in Italien:

Am Mittwoch, den 8. Juni 2022, kommt es in Italien voraussichtlich zu einem landesweiten Streik im Luftfahrtsektor. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

