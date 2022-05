TUI: Sommerflüge ab Linz

TUI hat den traditionellen Saisonstart aufgrund der Nachfrage vorgezogen, nach Hurghada ging die erste Sommerrotation am 1. Mai und schließt damit mit zwei wöchentlichen Verbindungen nahtlos an das Winterflugprogramm ans Rote Meer an. Am 14. und 15. Mai startete TUI mit ausgebuchten Abflügen nach Rhodos und Kreta ab Linz in die Griechenlandsaison.

Umfrage Oberösterreich und Umgebung

In einer unter TUI Newsletter-Empfängern durchgeführten Umfrage geben 80 Prozent an, diesen Sommer auf jeden Fall Urlaub zu machen, nur 19 Prozent wollten zum Zeitpunkt der Befragung mit ihrer Entscheidung noch abwarten. „55 Prozent unserer Gäste aus Oberösterreich wollen sogar mindestens zweimal im Sommer verreisen“, weiß Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Umso mehr freue ich mich, dass wir unser Flugprogramm ab Linz für den Sommer wieder ausgebaut haben.“ Nicht nur die Umfrageergebnisse zeigen eine große Reiselust, auch die Buchungskurve zeigt deutlich nach oben. Insbesondere die Klassiker rund ums Mittelmeer sind gefragt und verzeichnen Zuwächse, die sogar über dem Niveau von 2019 liegen.

„In einigen Destinationen, vor allem in Griechenland, wird das Wunschhotel bald nicht mehr verfügbar sein. Wer jetzt bucht, sichert sich nicht nur die besten Plätze, sondern auch die attraktivsten Preise“, gibt Math zu bedenken.

Top 10 Mittelmeer-Ziele

Die Top 10 Ziele ab Linz führt Kreta an, gefolgt von Rhodos, Antalya, Mallorca, Hurghada, Kos, Karpathos, Korfu, Burgas und Larnaca. Die Hauptmotive für den Urlaub sind Entspannen und Entdecken. 93 Prozent planen einen Badeurlaub am Meer. Bei den beliebtesten Urlaubsländern hat Griechenland wieder die Nase vorne. Bis zu 12x wöchentlich geht es ab Linz auf die griechischen Inseln: Neben den drei Klassikern Kreta, Rhodos und Kos, bietet TUI auch Korfu und Karpathos an. Neu im Sommer sind die Fünf-Sterne-Hotels TUI Blue Sensatori Atlantica Caldera Palace auf Kreta und das TUI Blue Sensatori Atlantica Dreams Resort auf Rhodos.

Zwei Mal wöchentlich geht es im Sommer bereits seit 10. April auf die Baleareninsel Mallorca. Erstmal seit Pandemiebeginn werden wieder alle Hotels auf Mallorca zur Verfügung stehen, darunter auch Häuser von TUI Blue, TUI Kids Club, Grupotel, RIU Hotels, sowie eine der beliebtesten Clubanlagen auf der Insel – der Robinson Cala Serena. Zwei Mal wöchentlich geht es seit dem 1. Mai nach Hurghada ans Rote Meer, Bulgarien ist ab 09. Juni mit einem Flug nach Burgas ab Linz erreichbar. Wieder zurück ist die Türkei mit zwei wöchentlichen Abflügen im Sommer nach Antalya. Vor allem Familien schätzen das hochwertige All-Incluisve Hotelangebot und das gute Preis-Leistungsverhältnis. Zum Ende der Sommersaison geht es in den Herbstferien mit zwei Flugverbindungen am 25. und 26. Oktober nach Zypern. Der letztes Jahr eröffnete Robinson Cyprus ist ein Anziehungspunkt für viele Gäste.

TUI-Flugprogramm im Sommer ab Linz: