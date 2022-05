Austro Control: Österreichischer Flugverkehr fast auf Vorkrisenniveau

Laut Austro Control sei der Flugverkehr in Österreich wieder annähernd auf Vorkrisenniveau. Das Aufkommen bei den Überflügen habe sogar bereits jetzt das Volumen von 2019 erreicht. Bis zum Sommer soll das Vorkrisenniveau noch überschritten werden, schrieb die Flugsicherung Austro Control am Dienstag in einer Aussendung. Die Auslastung am Flughafen Wien liege derzeit bei 80% gegenüber 2019, im Sommer sollen wieder 90% der Flüge aus 2019 starten.

FH Wien: Rund 650 Flüge pro Tag

Die Coronapandemie hat zu einem weltweiten Einbrechen der Luftfahrt geführt, die Erholung hat sich seither nur schleppend eingestellt. Auch der Flugverkehr in Österreich habe sich zu Jahresbeginn aufgrund der Omikron-Variante noch schwächer entwickelt.

Für den Sommer rechnet die Austro Control aber wieder mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen: pro Tag werde es im österreichischen Luftraum dann mehr als 3.500 Flugbewegungen geben, aktuell seien es rund 3.000. Vom Flughafen Wien sollen im Sommer rund 650 Maschinen pro Tag starten und damit wieder rund 90% des Vorkrisenniveaus erreicht sein. (APA / red)