Neuer Reise- & Lifestyle-Concierge-Service in Wien

Das Lifestyle und Reiseverhalten wird immer maßgeschneiderter und die Bereitschaft dafür Geld zu zahlen steigt enorm: Diesem Trend hat sich Gründerin Stephanie Muhr verschrieben und daraufhin ihr Startup Meryts Management ins Leben gerufen.

Wofür Kunden zum Beispiel normalerweise eine exklusive Mitgliedschaft bei diversen Kreditkartenanbietern benötigt, kann Muhr nun auch ohne große Eintrittsbarrieren individuelle Concierge-Lösungen liefern: Von Flug- und Transportbuchungen bis hin zu Hotel und Restaurantreservierungen, das Wiener Startup stellt einzigartige Reisen und Erlebnisse zusammen, die auf die persönlichen Wünsche der Kunden zugeschnitten sind.

Stephanie Muhr, Gründerin Meryts Management: „Mein Ziel ist es, aus meinen eigenen Reiseerfahrungen individuell gestaltete Freizeit-, Lifestyle- und exklusive Reiserouten für meine Kunden zu erstellen. Ich sorge vor, während und nach der Reise für vollste Zufriedenheit und Betreuung und versuche stets das Unmögliche möglich zu machen. Aber auch darüber hinaus organisieren wir auf schnellen Zuruf via WhatsApp zB. eine spontane Party oder romantische Restaurantbesuche.“

Meryts Kunden können dabei zwischen drei Mitgliederpaketen auswählen und den eigenen Ansprüchen entsprechende Serviceleistungen buchen. So erhalten Mitglieder beispielsweise Zugang zu exklusiven Netzwerken weltweit, wie beispielsweise zu privaten Clubs und ausgewählten Veranstaltungen.

Die Gründerin von Meryts Management

Stephanie Muhr ist Austro-Amerikanerin und in New York aufgewachsen. Ihre berufliche Laufbahn hat Sie über die Organisation von ATP Turnieren, das Skifliegen am Kulm über den Song Contest in Wien, dem Hotel Sacher bis hin zur Victoria Secret Fashion Show in New York geführt. Nebenbei baute sie das Marketing vom Familienunternehmen Hallstein Wasser auf. (red)