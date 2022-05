KLM & FH Graz feiern 5 Jahre GRZ - AMS

Am 15. Mai 2017 startete KLM die Flugverbindung Graz - Amsterdam mit der Reisende aus der Steiermark bequem via Amsterdam, dem drittgrößten Flughafen Europas, insgesamt 167 internationale Flugziele erreichen.

„Es freut mich sehr, dass wir heute auf fünf erfolgreiche Jahre der KLM am Flughafen Graz zurückblicken können. Die Flüge sind nicht nur die perfekte Verbindung nach Amsterdam bzw. in die Niederlande, sondern bieten ideale Umsteigemöglichkeiten via Amsterdam weltweit ab Graz", so Wolfgang Malik, CEO Holding Graz. "Für ein Exportland wie die Steiermark sind Verkehrsverbindungen von entscheidender Bedeutung und der Direktflug stärkt den Flughafen Graz und bringt Unternehmen eine bessere Erreichbarkeit wichtiger Zukunftsmärkte", sagt Malik weiter.

7 GRZ - AMS-Flüge pro Woche

Im Sommer 2022 fliegt KLM bis zu 7 mal wöchentlich von der steirischen Hauptstadt nach AMS und bietet Flugreisenden damit eine Auswahl an 96 europäische und 71 interkontinentale Ziele für Business- und Freizeitreisen. Die Flugverbindung wird von KLM mit einer Embraer 175 durchgeführt. Diese bietet eine Kapazität von 20 Sitzplätzen in der Business Class, acht Sitzen in der Economy Comfort-Zone sowie 60 Sitzen in der Economy Class an.

„Alle bei KLM und speziell das Team in Österreich sind glücklich, dass wir die Verbindung von Amsterdam nach Graz wieder in gewohnter Weise anbieten können. Nach der schwierigen Zeit durch Corona sind die Wiederaufnahme und das heurige Jubiläum ein Zeichen von Normalität, die wir alle lange herbeigesehnt haben. Ich hoffe, dass wir viele Steirer an Bord einer unserer Flüge begrüßen dürfen“, so Guido Hackl, Country Sales Manager AIR FRANCE KLM Austria, Czech Republic & Slovakia.

Sommerziele im KLM-Streckennetz

Von Amsterdam aus werden in diesem Sommer unter anderem tägliche Flüge nach Aruba, Bonaire und Curaçao angeboten und die Frequenz nach Curaçao wird während der Sommerferienzeit auf zweimal täglich erhöht. Port of Spain, KLMs neues tropisches Reiseziel im Winterflugplan, ist auch im Sommerflugplan enthalten und bietet Kunden dreimal wöchentlich Flüge zwischen Amsterdam und der Hauptstadt von Trinidad und Tobago.

Die KLM-Kapazität in die USA in diesem Sommer entspricht der von 2019: Die Wiederaufnahme der Flüge nach Salt Lake City und die Neuaufnahme von Austin in das Streckennetz bedeutet, dass KLM diesen Sommer Direktflüge zu 12 Zielen in den USA anbieten werden, mehr als je zuvor. Austin, die Landeshauptstadt von Texas, ist ein florierendes Technologiezentrum und Sitz einer großen Anzahl von Technologieunternehmen. Austin ist auch eine blühende Studentenstadt mit einem pulsierenden Nachtleben, der Formel 1 und dem großen South by Southwest Annual Festival (SXSW). KLM führt drei Flüge pro Woche nach Austin durch. (red)