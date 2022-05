TUI: Sommerstart ab Innsbruck

an.

TUI hat den traditionellen Saisonstart heuer auch ab Innsbruck vorgezogen: So startete bereits am Montag der erste Flieger aus dem Sommerprogramm nach Kreta. Kreta wird im Sommer zwei Mal wöchentlich angeflogen. Ab dem 21. Mai geht es zweimal wöchentlich nach Mallorca - auch hier ist der Erstflug bereits ausgebucht - gefolgt von Lamezia Terme in Kalabrien ab dem 22. Mai sowie Kos ab dem 25. Mai. Auch bei Rhodos wurde der geplante Start um eine Woche auf den 7. Juni vorverlegt.

Reiselust der Tiroler ist groß

In einer unter TUI Newsletter-Empfängern durchgeführten Umfrage geben 84% an, diesen Sommer auf jeden Fall Urlaub zu machen, nur 15% wollten zum Zeitpunkt der Befragung mit ihrer Entscheidung noch abwarten. „56% unserer Gäste aus Tirol wollen sogar mindestens zweimal im Sommer verreisen“, weiß Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Umso mehr freue ich mich, dass wir unser Flugprogramm ab Innsbruck für den Sommer wieder ausgebaut haben. Es gibt diesen Sommer nicht nur eine zusätzliche Verbindung nach Mallorca, wir fliegen ab 4. Juni auch drei Verbindungen mit einer größeren Maschine nach Mallorca und Kreta und können somit gesamt 90 Gäste mehr pro Woche befördern.“

Ab Innsbruck in den Sommer 2022

Bis zu vier Mal wöchentlich geht es ab Innsbruck auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Neu im Sommer sind die Fünf-Sterne-Hotels TUI Blue Sensatori Atlantica Caldera Palace auf Kreta und das TUI Blue Sensatori Atlantica Dreams Resort auf Rhodos.

TUI-Flugprogramm ab Innsbruck:

ab 16. Mai 2002: 2x Kreta,

ab 25. Mai 20222: 1x Kos

ab 7. Juni 2022: 1x Rhodos

ab 22. Mai 2022: 1x wöchentlich nach Kalabrien (Italien)

ab 21. Mai 2022: 2x wöchentlich nach Mallorca (Spanien)

Weitere Infos unter: www.tui.at/erstflug (red)