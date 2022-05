Neue Einreiseverordnung nach Österreich

Wie tip-online.at bereits gestern berichtete, wurde die Einreiseverordnung nach Österreich mit 16. Mai 2022 geändert. Damit ist bei der Einreise nach Österreich kein 3G-Nachweis mehr nötig und die freie Einreise somit wieder aus allen Ländern der Welt ohne Auflagen möglich.

Freie Einreise weil kein Virusvariantengebiet



Die genauen Angaben der am Freitagabend veröffentlichten neuen Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums, die mit der derzeitigen epidemiologischen Lage, begründet wurde, ist allerdings etwas komplizierter formuliert. So wurde sinngemäß festgelegt, dass für eine Einreise aus Virusvariantengebieten (Anlage 1, derzeit keine Staaten) auch weiterhin ein 3G-Nachweis erforderlich wäre. Darüber hinaus wäre – wie bereits nach der bisherigen Rechtslage - auch eine zehntägige Quarantäne anzutreten und eine Registrierung vorzunehmen. Die Quarantäne könnte frühestens am 5. Tag nach Einreise durch ein negatives Testergebnis (PCR-Test oder Antigentest) beendet werden.

Dennoch gilt in Österreich ab sofort die freie Einreise ohne Nachweis-Pflicht, da derzeit kein Staat oder Gebiet als Virusvariantengebiet der Anlage 1 klassifiziert ist. Somit sind aktuell keinerlei (gesundheitspolizeiliche) Einschränkungen/Voraussetzungen für die Einreise in das Bundesgebiet vorgesehen.

Weitere Informationen: zur neuen Einreiseverordnung sowie zu allen aktuell gültigen Regelungen und Maßnahmen HIER auf der Website der WKO (red)