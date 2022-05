Idealtours: Ausblicke auf die Sommersaison & Reisetrends 2022

Wie das Tiroler Traditionsunternehmen bei der gestrigen Konferenz verkündete, startet Idealtours als erster heimischer Veranstalter am 20. Mai 2022 seine Urlaubsflüge ab Innsbruck Richtung Süden: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Tiroler und Tirolerinnen wieder Richtung Süden bringen - NEU! nach Thassos, altbewährt wieder nach Chalkidiki Eprios, Lefkas, Kefalonia, Kalamata und natürlich an die Italienische Stiefelspitze Kalabrien. Besonders erfreulich ist für uns, dass das erste Wochenende fast ausgebucht ist und wir nur noch auf wenige Restplätze zurückgreifen können“, so Idealtours Geschäftsführer Christof Neuhauser.

Des Weiteren wurde bei der Jahres-Konferenz nochmal das BGF-Gütesiegel für die betriebliche Gesundheitsförderung präsentiert.

Preishits für den Sommer

Da es für die Sommersaison noch Angebote gibt, hat das Tiroler Familienunternehmen diese als Preishits gebündelt, welche Kunden rund um den 17. Mai in deren Briefkästen vorfinden werden. Außerdem gibt es für Familien auch in diesem Sommer wieder attraktive Kinderfestpreise ab 199 EUR - die auch für die Ferien buchbar sind.

„Wir empfehlen allen Kundinnen jetzt zu buchen, denn die Kapazitäten für die kommenden Saison sind begrenzt. Allen Unentschlossenen oder jenen, die noch Bedenken haben, legen wir die Sicherheitsgarantie ans Herz, denn diese ermöglicht eine unkomplizierte und risikolose Buchung“, so Idealtours Geschäftsleiterin Susanne Neuhauser.

Start der Bäderbusse an der Adria

Am 26. Mais 2022 starten dann die ersten Komfortbusse und bringen die Tirolerinnen und Tiroler an die beliebten italienischen Strände von Jesolo, Bibione & Rimini, aber auch nach Kroatien. An die Obere Adria verkehren die Pendelbusse Donnerstag und Sonntag - ideal für Kunden die jetzt schon in den Sommer starten und ein verlängertes Wochenende über die Feiertage an der Adria genießen wollen.

Reisetrends 2022: Wohin die Tirolerinnen reisen

Der Trend gehe laut Idealtours eindeutig hin zu jenen Ländern, die wenig bis gar keine Einreisevorschriften betreffend Covid-19 haben: Griechenland, Kroatien, Italien und Spanien sind hier die ersten Adressen. Stark nachgefragt werden aber auch Sonnenziele wie Ägypten.

Die Nachfragen bei Bus-Gruppenreisen sei derzeit sehr kurzfristig, was den Tiroler Reiseveranstalter durchaus vor Herausforderungen in der Planbarkeit stellt. „Haben die Kundinnen früher drei Monate voraus gebucht, so kommen die Anfragen derzeit ca. zwei Wochen vor Abreise“ so Geschäftsführer Christof Neuhauser. Die Pendelbusse an die Obere Adria sowie nach Abano & Montegrotte Terme sind schon gut ausgelastet. Da die Maskenpflicht im Bus aufgehoben ist, steht auch hier einer entspannten Fahrt nichts mehr im Wege.

Bei Fernreisen ist das Buchungsverhalten noch etwas zurückhaltend, jedoch punkten jene Länder, die geringe Einreisehürden vorweisen wie Mexiko, Dominikanische Republik, Malediven und die Arabischen Emirate. Sehr gefragt seien aber auch Namibia, Seychellen und Mauritius. Da in den asiatischen Destinationen die Einreisebedingen recht streng sind, besteht hier kaum Nachfrage.

Auch die Kreuzfahrtbranche erlebe einen Aufschwung bei den Tirolern: Die Sicherheitskonzepte der Redereien haben sich bewährt und die Buchungen steigen. Besonders auffallend ist hierbei, dass Premium Reisen sowie kleinere Schiffe an Beliebtheit gewinnen. Exotische Ziele wie Antarktis oder eine Weltumrundung erfreuen sich ebenso großer Nachfrage.

Corona-Krise: Dank an die Mitarbeiter

Die letzten zwei Jahre waren die größte Herausforderung in der Firmengeschichte des Familienunternehmens Idealtours. Umso mehr freuen sich die Geschwister Susanne Neuhauser und Christof Neuhauser, dass sie auf ihre Mitarbeiterinnen zählen können. Der Großteil der Belegschaft hat sich zum Unternehmen bekannt und alles getan, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

„Natürlich mussten wir den ein oder anderen Abgang verkraften, dennoch können wir heute stolz sagen, dass wir momentan nur eine offene Stelle haben“, so Geschäftsführer Christof Neuhauser. „Die Mitarbeiterinnen haben uns in den vergangenen zwei Jahren ihr ganzes Vertrauen geschenkt und das heißt für uns, dass wir auch weiterhin alles tun, um alle an Bord zu behalten. „An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für ihr Engagement bedanken und ich kann nur sagen, dass wir gemeinsam stark sind“, so Susanne Neuhauser weiter.

Auszeichnung für Idealtours

13 Tiroler Unternehmen erhielten am 30. März 2022 in der Burg Hasegg das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) für 2022-2024 verliehen. Darunter auch erstmals Idealtours. „Wir begreifen betriebliche Gesundheitsförderung als zeitgemäße Unternehmensstrategie und setzten dabei vor allem auf die Säulen Kommunikation, Austausch und Weiterbildung. Neben der gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeitsbedingungen liegen uns gemeinsame Aktivitäten, fachliche als auch persönlichkeitsbildende Schulungen und ein intensiver Austausch besonders am Herzen“, betont Susanne Neuhauser.

Das BGF Gütesiegel ist die höchste österreichische Auszeichnung für vorbildliche und nachhaltige Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Tiroler Familienunternehmen trage diese Auszeichnung mit Stolz: „Es ist eine Bestätigung für unser Engagement in diesem Bereich und unterstreicht den Stellenwert unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Idealtours“, so Christof Neuhauser. (red)