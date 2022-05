Türkei erwartet 4 Mio. russische Touristen weniger

Wie tip-online.at bereits berichtete, stellt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch die Tourismusbranche in vielen Ländern vor beträchtliche Herausforderungen. Besonders hart getroffen ist dabei die Türkei sodass nicht nur Veranstalter wie TUI rasch auf die neue Situation und den Ausfall der ukrainischen und russischen Urlauber reagieren müssen, sondern auch die betroffenen Länder.

Rückblick 2021: In der Türkei waren Russen im vergangenen Jahr erneut die größte Touristengruppe, gefolgt von Deutschen und Ukrainern.

Türkei: 4 Mio. Touristen weniger

Von zu Jahresbeginn prognostizierten 7 Mio. russischen Touristen erwarte man nun nur 3 Mio,, sagte Mehmet Isler, stellvertretender Vorsitzender des türkischen Hotelierverbands (Türofed), am Donnerstag. 2021 zählte die Türkei 4,7 Mio. russische und 2 Mio. ukrainische Touristen.

Die türkische Tourismus-Branche, in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie ohnehin getroffen von ausgebliebenen Besuchern, hatte heuer auf Erholung gehofft. Die Türkei stecke außerdem in einer Wirtschaftskrise, die mit starken Preiserhöhungen einhergeht - was auch den Geldbeutel vieler Urlauber in dem Land schmälert.

Maßnahmen & Prognose für 2022

"Die Branche bemüht sich jetzt, mit Rabatten und anderen Anreizen, Besucher aus anderen Teilen der Welt anzulocken", sagte Ali Onaran, Vorsitzender des Reiseveranstalters Prontotour. Die bei Touristen beliebte Region Antalya, wo man in diesem Jahr 15 Mio. Besucher erwartet habe, werde wohl stark von ausbleibenden russischen und ukrainischen Touristen getroffen werden.

Der türkische Tourismus-Minister Nuri Ersoy hatte für dieses Jahr ein Einnahmenziel von gut 33 Mrd. EUR genannt - etwa so viel wie vor Beginn der Pandemie. Branchenvertreter aber schätzen, dass die Einnahmen 29 Mrd. EUR nicht übersteigen dürften. (APA / red)