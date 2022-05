Belvelo: Fünf neue E-Bike-Touren für 2022

Belvelo baut sein Europa-Programm 2022 mit neuen Touren in Griechenland, Montenegro, Masuren und Norwegen sowie sein Nordamerika-Programm mit dem Trendziel Kanada aus. Darüber hinaus sind auch die weiteren beliebten Klassiker-Reisen in Europa (z. B. der Jakobsweg, das Baltikum, die Loire, Cornwall und Andalusien) bzw. weltweit (Marokko, Vietnam, Thailand, Südafrika, Neuseeland) weiter im Programm des Berliner E-Bike-Spezialisten.

Insgesamt setzt sich das Angebot an Belvelo Kleingruppen-Reisen mit maximal 14 Gästen und deutschsprechender Reiseleitung aus Touren zwischen 6 Tagen um den Gardasee bis zu 20 Tagen durch Neuseeland zusammen.

Die neuen Touren 2022

Griechenland: Ein Geheimtipp ist die E-Bike-Reise auf dem Peloponnes in Griechenland. Per E-Bike entdecken die Teilnehmenden den Kanal von Korinth, die griechische Unterwelt, die duftenden Orangen- und Zitronenhaine Arkadiens, die Geheimnisse der Märcheninsel Elafonisos und die wilde Halbinsel Mani. Preisbeispiel: 8 Tage ab 2.260 EUR

Montenegro: Bizarre Berge und Bilderbuchbuchten erwarten E-Biker und E-Bikerinnen auf der Montenegro-Tour. Sie führt durch die Bergwelt des Durmitor-Massivs via den Skutari-See bis zum UNESCO-Welterbe der Bucht von Kotor. Preisbeispiel: 8 Tage ab 2.160 EUR

Polen: In Polen kann die Naturlandschaft Masurens per E-Bike erkundet werden. Biber und Störche sind hier genauso zu Hause wie Wildpferde und Wasservögel. Weite Wälder, entlegene Seen, bezaubernde Städtchen und elegante Herrenhäuser – darunter ein Schloss, welches für vier Nächte als Unterkunft dient – bieten abwechslungsreiche Tage. Preisbeispiel: 10 Tage ab 2.580 EUR

Norwegen: Auch Norwegens zentrale Nationalparks Rondane und Dovre können ab 2022 aktiv per E-Bike erfahren werden. Die Übernachtungen auf dieser spannenden neuen Tour finden in historischen, von Familien betriebenen Berghütten und Hotels mit lokalem Flair statt. Höhepunkt ist die Tron-Besteigung per E-Bike. Preisbeispiel: 8 Tage ab 2.890 EUR

Kanada: Sehr beliebt bei deutschen Reisenden ist derzeit Kanada. Bei der Vielfalt, die das Land bietet, hilft das E-Bike, möglichst viel aktiv zu sehen – so auf der Reise von den Niagara-Fällen quer durch Québec. Zuerst wird die eher britisch-amerikanisch geprägte Provinz Ontario mit der größten Stadt des Landes (Toronto) und den Niagara-Fällen erfahren, um im weiteren Verlauf durch Québec zu radeln. Hier trifft koloniale Geschichte auf die Kultur der First Nations. Preisbeispiel: 15 Tage ab 5.440 EUR

Weitere Informationen und Termine im Belvelo-Katalog, der direkt HIER angefordert werden kann. (red)