FTI: Lars Creutzmann ist neuer CFO

Lars Creutzmann startete zum 1. Mai 2022 bei der Veranstaltergruppe, die mit ihm als Chief Financial Officer ihre Finance-Organisation neu aufstellt. Der 46-jährige Diplomkaufmann blickt bereits auf einen breiten Erfahrungsschatz als Geschäftsführer und Chief Financial Officer in unterschiedlichen, internationalen Firmen zurück und gilt vor allem als Spezialist für Finance, Controlling, Accounting und Transformationen.

Zuletzt war Creutzmann als Group Chief Financial Officer und Managing Director bei der Europcar Mobility Group in Hamburg aktiv, wo er unter anderem die Finance Transformation, die Integration Buchbinder Gruppe sowie Performance und Optimierungsprogramme verantwortet und geleitet hatte.

Creutzmann blickt " Aufgaben mit viel Vorfreude entgegen"

FTI Group CEO Ralph Schiller freut sich über den Neuzugang: „Mit Lars Creutzmann gewinnen wir einen versierten Experten und erfahrenen Manager für unsere Finance-Organisation. Seine Expertise ist eine Bereicherung für unsere Gruppe und wird uns Rückenwind für die Weiterentwicklung und den Erfolg unseres Unternehmens geben.“ Dazu Lars Creutzmann: „Die Touristikbranche steht vor großen Herausforderungen und findet in einem spannenden Marktumfeld statt, das schnelle Reaktionen verlangt und sehr international und interkulturell geprägt ist. Ich sehe den Aufgaben mit viel Vorfreude entgegen.“ (red)