G Adventures blickt erwartungsvoll in den Mai

Mit der Intention, Reisen als positive Kraft um Gutes in der Welt zu bewirken und die Lücke zwischen Rucksack- und Busreisen zu schließen, war Bruce Poon Tip schon in jungen Jahren einer der ersten Innovatoren einer nachhaltigen Reisebranche, die zu der Zeit noch gar nicht existierte. G Adventures kreiert Touren, bei der Reisende zur lokalen Wirtschaft beitragen und sozial schwächere Gemeinschaften dabei unterstützen, sich selbst zu helfen.

Vielfältiges Angebot

Nach der Überwindung der Pandemie sei Europa für G Adventures weiterhin eine der wichtigsten Regionen, Managing Director Brian Young sieht eine steigende Nachfrage unter den deutschsprachigen Reisenden, vor allem unter den jungen Leuten, die sich darauf freuen, wieder unterwegs zu sein, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam die Welt zu entdecken. Er und das gesamte Unternehmen blicken erwartungsvoll in den Mai, wo jetzt die ersten Trips der neuen Reiseart Roamies in Kooperation mit Hostelworld an den Start gehen. Außerdem bietet der Abenteuerreisen-Experte den Travel Style 18-to-Thirtysomethings an, bei dem es im speziellen darum geht, junge Reisegruppen zu formieren, die auf einem gemeinsamen Abenteuer Freundschaften schließen können und den Freiraum haben, eine Destination auf ihre eigene Art zu erleben. Neben Classic-Touren, Aktiv-Reisen, Marine-Trips und vielem mehr geht G Adventures auf alle Altersgruppen ein. Zwei Reisearten sind dabei zielgerichtet darauf, jungen Reisenden zwischen 18 und 39 Jahren die besten Abenteuer zu bieten.

G for Good

Seit Beginn hat G Adventures es sich zur obersten Priorität gemacht, einen positiven Einfluss auf jede Gemeinde zu erwirken, die sie besuchen. Die nachhaltigen Bestrebungen bauen dabei auf verschiedenen Säulen auf: Gemeindebasierter Tourismus bedeutet, dass die Menschen und Orte, die G Adventures vor Ort besucht, direkt profitieren. Es werden enge Beziehungen mit den lokalen Gemeinschaften geschlossen, die als Teil der touristischen Wertschöpfungskette maßgeblich zum Erfolg jeder einzelnen Reise beitragen – auch Mitarbeiter, Anbieter, Partner, sowie Kleingewerbe werden hier stets berücksichtigt. Ein Transparenzfaktor für den lokalen Einfluss als Tour Evaluation wurde eingeführt, um Reisenden zu zeigen, wie viel von dem für die Reise vor Ort ausgegebenen Geld tatsächlich bei örtlichen Dienstleistern verbleibt.

93 Prozent des bezahlten Reisepreises kommt den lokalen Gemeinschaften zugute. Planeterra ist der Non-Profit-Partner von G Adventures, der sich dafür einsetzt, lokalen Unternehmen in Tourismusregionen die Ressourcen und Möglichkeiten zu bieten, die sie brauchen, um ihre Gemeinschaften zu entwickeln und stärken. Reisende ermöglichen diesen Gemeinden das dafür nötige langfristige Einkommen. Mit dem Launch des Programms „Partnerschaft gegen Plastikmüll“ verpflichtet sich der Veranstalter, so viel Einmalplastik wie möglich auf seinen Touren zu vermeiden. Darüber hinaus setzt sich G Adventures aktiv für Tierschutz, Kindeswohl und verantwortungsvollem Umgang mit Indigenen Völkern ein.

Der 1990 von Bruce Poon Tip gegründete Reiseveranstalter für Erlebnis- und Abenteuerreisen in kleinen Gruppen G Adventures hat kürzlich Lieb Management zur neuen PR-Agentur für den DACH-Markt ernannt. (red)