Delta Air Lines: Wiederaufnahme der Verbindung München-Detroit

„Die Verbindungen zwischen Deutschland und den USA sind sehr gut, und wir verzeichnen eine starke Nachfrage nach unseren Flügen, da unsere Kunden wieder reisen“, so Nicolas Ferri, Deltas Vice President für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien. „Mit unserem Nonstop-Service, der neue Produkte und Erlebnisse an Bord mit sich bringt, bietet Delta etwas für alle Kunden, die nach oder von Deutschland aus fliegen, und wir freuen uns darauf, zur weiteren Erholung der Wirtschaft und der Tourismusindustrie des Landes beizutragen.“

Deltas Flüge zwischen München und Detroit:

Abflug München um 10:25 Uhr - Ankunft Detroit um 13:50 Uhr

Abflug Detroit um 18:00 Uhr - Ankunft München um 08:20 Uhr (nächster Tag)

Deltas Flüge zwischen München und Atlanta:

Abflug München um 11:20 Uhr - Ankunft Atlanta um 15:45 Uhr

Abflug Atlanta um 17:50 Uhr - Ankunft München um 9:00 Uhr (nächster Tag)

Deltas Flüge von München nach Detroit werden mit Flugzeugen vom Typ Airbus A330-200 durchgeführt, während die Verbindung von München nach Atlanta mit Flugzeugen vom Typ Airbus Boeing 767-400 bedient wird. Alle Flüge zwischen Deutschland und den USA werden in Zusammenarbeit mit Deltas Joint-Venture-Partnern Air France, KLM und Virgin Atlantic durchgeführt.

Delta Premium Select & neue Bord-Produkte

Das neue Premium-Produkt bietet Kunden breitere Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit und weiteren Verstellmöglichkeiten sowie justierbare Kopf- und Fußstützen und größere Bildschirme für mehr Unterhaltung. Kunden haben außerdem Zugang zu ausgewählten SkyPriority-Flughafenvorteilen für einen nahtlosen Service am Boden, während an Bord ein spezielles Gepäckfach und persönliche Flugbegleiter zur Verfügung stehen.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms hat Delta auch Änderungen am Bordservice vorgenommen, um die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren. So werden beispielsweise in der Business Class Delta One neue Amenity Kits aus recycelter und lokal bezogener Baumwolle verwendet. In der Main Cabin werden die Mahlzeiten künftig auf Geschirr aus biologisch abbaubarem Material, Bambusbesteck und einem Papier-Tischset serviert.

Neuer Kundenservice

Kunden, die auf Deltas München-Routen fliegen, finden in Delta FlyReady℠, der digitalen Dashboard-Lösung der Fluggesellschaft, Unterstützung. Hier können sie vor der Reise überprüfen, ob sie die Einreisebestimmungen ihres Zielortes erfüllen, und finden außerdem eine personalisierte Ansicht der Reiseanforderungen sowie benutzerfreundliche Funktionen für das Dokumentenmanagement. (red)