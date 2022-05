TUI: Saisonstart ab Graz

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Sonne, Strand und Meer hat TUI sich dazu entschlossen, den traditionellen Saisonstart vorzuziehen und startet daher bereits am Samstag den ersten Sommerflieger nach Antalya. Auch nach Hurghada beginnt am Samstag die erste Sommerrotation, die damit nahtlos an das Winterflugprogramm ans Rote Meer anschließt. Am 14. und 15. Mai startet TUI dann mit den ersten Abflügen nach Rhodos und Kreta ab Graz in die Griechenlandsaison.

Große Reiselust bei den Steirern

In einer unter TUI Newsletter-Empfängern durchgeführten Umfrage gaben 80% an, diesen Sommer auf jeden Fall Urlaub zu machen, nur 19% wollten zum Zeitpunkt der Befragung mit ihrer Entscheidung noch abwarten. „56% unserer Gäste aus der Steiermark wollen sogar mindestens zweimal im Sommer verreisen“, weiß Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Umso mehr freue ich mich, dass wir unser Flugprogramm ab Graz für den Sommer wieder ausgebaut haben.“

Antalya ist mit zwei wöchentlichen Verbindungen zurück und auch für Rhodos und Hurghada ist je eine zusätzliche Verbindung neu im Programm. Nach Kreta gibt es bereits zwei zusätzliche Verbindungen, also gesamt bis zu fünf wöchentliche Abflüge ab Graz. Für die Herbstferien wurden zwei Sonderflüge nach Zypern am 25. und 26. Oktober ins Programm genommen.

Und nicht nur die Umfrageergebnisse zeigen eine große Reiselust, auch die Buchungskurve zeige deutlich nach oben. Insbesondere die Klassiker rund ums Mittelmeer sind gefragt und verzeichnen Zuwächse, die sogar über dem Niveau von 2019 liegen. „In einigen Destinationen, vor allem in Griechenland, wird das Wunschhotel bald nicht mehr verfügbar sein“, gibt Math zu bedenken. „Wer jetzt bucht, sichert sich nicht nur die besten Plätze, sondern auch die attraktivsten Preise.“

TUI-Flugprogramm im Sommer ab Graz:

11 x wöchentlich nach Griechenland: 5x Kreta, 4x Rhodos, 1x Karpathos/Kos, 1x Zakynthos/Korfu

2x wöchentlich nach Spanien (Mallorca)

2x wöchentlich nach Ägypten (Hurghada)

2x wöchentlich in die Türkei (Antalya)

Herbstferien: 2x wöchentlich Zypern (Larnaca)

Nähere Informationen und Buchung unter: www.tui.at/fluege/fluege-ab-graz (red)