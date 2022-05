Airport Klagenfurt: Ryanair bietet vier neue Destinationen ab Herbst

Ab Beginn des Winterflugplans 2022/23 bietet Ryanair sieben wöchentliche Flugverbindungen ab Klagenfurt an. Jeden Mittwoch und Samstag geht es nach Brüssel, jeden Dienstag und Samstag nach London, jeden Montag und Samstag nach Dublin. Hinzu kommt ein Samstag-Flug von und nach Manchester. Damit sind die Britischen Inseln und die Europahauptstadt Brüssel für Reisende ab Klagenfurt so nahe wie nie.

„Wir freuen uns, mit Ryanair einen sehr guten und stark wachsenden Partner gewonnen zu haben. Das ist ein wesentlicher Baustein in der weiteren erfolgreichen Entwicklung des Flughafens. Für den Airport Klagenfurt ist dies nach konsequenter Vorarbeit die sichtbare Trendwende im Passagieraufkommen“, sagt Airport-Geschäftsführer Nils Witt.

Aber auch der Tourismus in Kärnten könnte vom kommenden Winterflugprogramm profitieren: Ryanair erwartet eine starke Nachfrage und eine hohe Anzahl an Skitouristen aus England und Irland, die ihren Winterurlaub künftig in den Kärntner Skigebieten verbringen.

Die neuen Strecken von Klagenfurt im Überblick:

Klagenfurt - London: Flugtage: DI, SA

Klagenfurt - Dublin: Flugtage: MO, SA

Klagenfurt - Manchester: Flugtag: SA

Klagenfurt - Brüssel: Flugtage: MI, SA

Um den Start der neuen Strecken zu feiern startet die Fluggesellschaft auch gleich eine Verkaufsaktion: "Um unseren Kunden und Besuchern von/nach Klagenfurt die Möglichkeit zu geben, ihren Winterurlaub zum bestmöglichen Preis zu buchen, starten wir einen Sitzplatzverkauf mit Tarifen ab 19,99 EUR für Reisen von Oktober 2022 bis März 2023, die bis Donnerstag, den 5. Mai gebucht werden müssen. Da diese günstigen Tarife schnell vergriffen sein werden, sollten sich die Kunden auf der Website Ryanair.com einloggen, um nichts zu verpassen", so Andreas Gruber, Ryanair DACH Sprecher und CEO von Laudamotion.

Nähere Infos & Buchung unter: www.ryanair.com (red)