TUI Cruises: Mein Schiff 6 nach Umbau wieder unterwegs

Während eines neuntägigen Werftaufenthaltes in den vergangenen Tagen im französischen Brest wurde nicht nur der Schiffs-TÜV erneuert, sondern es wurden auch zahlreiche Umbauten vorgenommen. So wurden unter anderen die Außenalster, der Champagnertreff und die Café Bar erneuert und strahlen nun im neuen Glanz.

Heute präsentiert sich die Mein Schiff 6 erstmals wieder den Gästen und bricht von Bremerhaven aus zu einer dreitägigen Kurzreise nach Rotterdam auf.

Die Neuerungen der Mein Schiff 6

Neuer Galerie-Bereich auf Deck 4: In dem neuen Galerie-Bereich der Mein Schiff 6 können Kunstliebhaber zukünftig nicht nur Fotokunst, sondern auch hochwertige Kunstdrucke, ausgewählte Unikate und Skulpturen bewundern und zur Erinnerung an ihre Kreuzfahrt erwerben. Wer selbst kreativ werden will, kann dies unter Anleitung im ebenfalls umgestalteten Atelier tun.

Auch im Bereich Beauty gibt es auf Deck 4 Neuigkeiten: Aufgrund der großen Nachfrage können Gäste sich im neu entstandenen Permanent Make-up & More Studio in Kooperation mit dem renommierten Unternehmen Riso Cooperation dauerhaft verschönern lassen. Neben langlebigen Lippenkonturen und Lidstrichen sind auch Microneedling und BB Glow Anwendungen im Angebot. Das Familienunternehmen zählt zu den renommiertesten und ältesten Permanent Make-up Ausbildungszentren in Europa.

Neues Casino: Freunde des Glücksspiels kommen im neuen PlaySeas Casino voll auf ihre Kosten. Wie gewohnt können die Gäste ihr Glück am Live-Black Jack-Tisch und dem elektronischen Roulette herausfordern. Hinzu kommen neue Automatenspiele, die für Spannung und Spaß sorgen.

Fokus auf Nachhaltigkeit in der Café Bar: Fair produzierter und gehandelter Kaffee und Tee, nachhaltige Thermobecher sowie umweltfreundliche Verpackungen sind in der Café Bar gegenüber der Rezeption bereits Standard. Doch nun geht das Nachhaltigkeitskonzept noch deutlich weiter: Auch die Möbel und Materialien, wie zum Beispiel der Teppich und die Kissenbezüge der Bar, sind mit Fokus auf Nachhaltigkeit gewählt. So sind beispielsweise die Sessel aus einem Kunststoff hergestellt, das einen natürlichen, nicht fossilen Ursprung hat und somit biologisch abbaubar und kompostierbar ist. Auch bei den Beistelltischen wurde Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So sind sie entweder aus dem Naturmaterial Kork oder aus 100% recyceltem Kunststoff. Der Teppich in der Bar ist aus ungefärbter Wolle und ist cradle‑to‑cradle zertifiziert, was bedeutet, dass die Rohstoffe und Produkte vollständig wiederverwendet werden können.

Und auch hinter den Kulissen gibt es in Puncto Nachhaltigkeit Änderungen: Als erstes Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises verfügt die Mein Schiff 6 über eine Ultraschall-Antifouling-Technologie an dem kompletten Seewasserkühlungssystem. Die neuartige Technologie, von der Firma HASYTEC Electronics aus Kiel entwickelt und bereits unter anderem auf Containerschiffen sowie Tankern weltweit im Einsatz, verhindert durch Ultraschallwellen die Entstehung eines Biofilms. Die Technologie sorge somit dafür, dass alle flüssigkeitsführenden Oberflächen frei von marinem Bewuchs und biologischen Ablagerungen bleiben.

Preisbeispiele Mein Schiff 6:

Die achttägige Kreuzfahrt „Ostsee mit Helsinki II“ vom 31. Mai bis 8. Juni ab/bis Kiel kostet in einer Innenkabine zum PUR-Tarif ab 899 EUR pro Person und in einer Balkonkabine ab 1.149 EUR pro Person bei Doppelbelegung.

Die zehntägige Kreuzfahrt „Ostsee mit Helsinki & Danzig II“ vom 8. bis 18. Juni ab/bis Kiel kostet in einer Innenkabine zum PUR-Tarif ab 999 EUR pro Person und in einer Balkonkabine ab 1.299 EUR pro Person bei Doppelbelegung.

Weitere Infos zu den Mein Schiff-Reisen unter: www.meinschiff.com (red)