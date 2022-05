Reminder: TTC Online-Training "Neue MitarbeiterInnen gewinnen"

Zudem erscheint es offensichtlich, dass die klassischen Wege der MitarbeiterInnensuche/-gewinnung nicht mehr funktionieren. Wo und wie findet man aber in der heutigen Situation talentierte, begeisterte KollegInnen und was ist zu tun, um sie für das eigene Unternehmen zu gewinnen? Innovative Antworten auf diese zentralen Fragen und gleichzeitig konkrete Lösungen sowie Möglichkeiten zur MitarbeiterInnengewinnung in der heutigen Zeit erfahren TeilnehmerInnen in dieser TTC-Online-Veranstaltung.

Die Themen

Wen suche ich? Mitarbeiter-Profile für heutige und zukünftige Herausforderungen

Wo finde ich interessante Quereinsteiger?

Wie präsentiere ich mein Unternehmen, um bei meiner Zielgruppe Lust zu erzeugen, in unserem Team mitzumachen?

Mit welchen Mehrwerten können wir talentierte Bewerber locken?

Wie kann die heutige Situation als Chance genutzt werden, die Personalpolitik zeitgemäß zu gestalten und auf die weitere Zukunft auszurichten?

Der Trainer

Edwin Prelog Edwin Prelog ist seit vielen Jahren Trainer und Coach für VerkaufsmitarbeiterInnen und Führungskräfte. Neben anderen Branchen trainiert er seit 15 Jahren Teams, MitarbeiterInnen und Führungskräfte von Reisebüros. Bereits seit 2012 führt er regelmäßig Online-Formate durch und er hat alleine in den letzten 18 Monaten mehrere Tausend Reisebüro-MitarbeiterInnen geschult und trainiert. Edwin Prelog ist in Graz geboren und lebt in Frankfurt/Main.

Details kompakt

Zielgruppe : InhaberInnen, GeschäftsführerInnen, HR, FilialleiterInnen mit Personalverantwortung in Reisebüros

: InhaberInnen, GeschäftsführerInnen, HR, FilialleiterInnen mit Personalverantwortung in Reisebüros Termine :

Dienstag, 17. Mai von 13.30 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 25. Mai von 11.00 bis 12.30 Uhr

: Dienstag, 17. Mai von 13.30 bis 15.00 Uhr Mittwoch, 25. Mai von 11.00 bis 12.30 Uhr Technik : Das Training wird mit dem Streaming-Tool Zoom durchgeführt

: Das Training wird mit dem Streaming-Tool Zoom durchgeführt Teilnahmegebühr : 140 EUR in Kooperation mit dem ÖRV

: 140 EUR in Kooperation mit dem ÖRV Anmeldung : https://ttc.at/product/neue-mitarbeiter_innen-gewinnen/

: https://ttc.at/product/neue-mitarbeiter_innen-gewinnen/ Mindestteilnehmerzahl : 8 Personen / Pro Termin max. 15 Teilnehmer

: 8 Personen / Pro Termin max. 15 Teilnehmer Info: ttc@europaeische.at

(red)