FH Wien setzt Klimaschutzoffensive fort

Der Flughafen Wien setze auf seinem Weg zum "Green Airport" auf Sonnenenergie und verfolgt seine Photovoltaik-Offensive so sehr konsequent: Erst kürzlich wurde die mittlerweile siebente Photovoltaikanlage am Dach des Parkhauses 3 in Betrieb genommen. Und auch die nächste Einrichtung stehe kurz bevor: "Österreichs größte Photovoltaikanlage" entsteht gerade am Flughafen-Areal. Die insgesamt acht Anlagen sollen dann rund 30 Mio. Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen und damit etwa ein Drittel des jährlichen Strombedarfs des Flughafen Wien decken.

Mehr Versorgungssicherheit - weniger Energieabhängigkeit

"Der Flughafen Wien setzt seine Klimaschutzoffensive konsequent fort: Seit 2016 haben wir sieben Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen und die achte – und größte Anlage Österreichs – wird gerade fertiggestellt. Mit diesen Maßnahmen und der Versorgung mit CO2-neutraler Fernwärme durch OMV macht der Flughafen einen großen Schritt in Richtung Green Airport. Bereits nächstes Jahr werden wir den Flughafenbetrieb komplett CO2-neutral führen“, freut sich Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. Und weiter: “Das ist auch ein wichtiger Beitrag zu mehr Versorgungssicherheit und verringerter Auslandsabhängigkeit.“

Klar sei laut FH Wien aber auch, dass die Regierungsziele des Erneuerbaren-Ausbaus bis 2030 unter den aktuellen Rahmenbedingungen für Genehmigungen unerreichbar sind, sollte nicht sofort durch Vereinfachung der bürokratischen Hürden gehandelt werden.

In Deutschland hätten die Grünen bereits ein wesentliches Vereinfachungs- und Beschleunigungspaket für den Erneuerbaren-Ausbau präsentiert, in Österreich fehlen derartige Initiativen bisher allerdings gänzlich.

CO2-neutraler Betrieb ab 2023

Mit diesen Maßnahmen sei der Flughafen Wien, laut eigenen Aussagen, "auf dem besten Weg zum Green Airport" und plant den Flughafen-Betrieb ab voraussichtlich 2023 CO2-neutral führen zu können.

Einen signifikanten Anteil daran hätten neben der Photovoltaik auch die Umstellung der OMV auf industrielle Abwärmenutzung und damit CO2-neutrale Fernwärmeversorgung des Flughafen Wien. Mit dieser und weiteren Maßnahmen sollen die CO2-Emissionen weiter reduziert werden. Zudem setze der Airport verstärkt auf E-Mobilität und betreibt eine E-Flotte mit aktuell mehr als 380 E-Fahrzeugen und auch die Beleuchtungssysteme sollen sukzessive auf energiesparende LED-Systeme umgestellt werden.

Eine gemeinsam mit der TU Wien entwickelte Smart City Steuerungssoftware unterstütze die Energieoptimierung außerdem zusätzlich - sowohl bei bestehenden als auch bei künftigen Bauten.

Damit habe der Airport seinen CO2-Ausstoß in den letzten Jahren bereits um 80% pro Verkehrseinheit und seinen Energieverbrauch um mehr als 40% senken können. (red)