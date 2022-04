Wiener Töchtertag am FH Wien

Jugendliche, die später möglicherweise am Standort Flughafen Wien beruflich tätig sein möchten oder sich für Luftfahrt interessieren, erhalten am Töchtertag dafür nützliche Informationen: Gestartet wird nach dem Empfang mit einer Rundfahrt am Flughafen Wien. Der Besuch am Vorfeld, verspricht spannende Einblicke hinter die Kulissen des Airport-Betriebs. Anschließend besuchen die Teilnehmerinnen den multimedialen Erlebnisraum, der vom bekannten Kinderbuchautor und TV-Star Thomas Brezina gestaltet wurde. Im Anschluss geht es in die IT und in die Lehrwerkstatt.

Ausbildung am FH Wien

Am Airport können die Lehrberufe Elektrotechnik (jeweils mit Schwerpunkt Anlagen- oder Betriebstechnik), KFZ-Technik, Metalltechnik sowie Installations- und Gebäude-Lüftungstechnik erlernt werden. Zudem bildet der Airport Lehrlinge im IT-Bereich aus.

Neben spezifischen Kenntnissen, die für eine Tätigkeit am Flughafen notwendig sind, wird auf eine umfassende Ausbildung Wert gelegt. So finden über die gesamte Lehrzeit Englischkurse, persönlichkeitsbildende Seminare und Workshops statt. Ein besonderes Highlight der Lehrlingsausbildung sind Sprachwochen in Malta und ein Austauschprogramm mit europäischen Flughäfen.

Nähere Informationen zur morgigen Veranstaltung unter: www.toechtertag.at/betrieb/flughafen-wien/ (red)