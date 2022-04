Sunny Cars integriert 'GetYourGuide' in Sunny2go

Der Mietwagen-Veranstalter hat das weltweite Angebot von GetYourGuide, der Buchungsplattform für individuelle Reiseerlebnisse, in seine Online-Anwendung integriert. Damit stehen App-Nutzer neben Concierge-Service, Reiseführer und Parkhinweisen jetzt auch Touren und Aktivitäten im mobilen Reisebegleiters Sunny2go zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr, den Usern unseres elektronischen Reisebegleiters Sunny2Ggo ab sofort die komplette Bandbreite an Touren und Aktivitäten von GetYourGuide anbieten zu können“, bekräftigt Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Es ist zugleich das neueste Feature in der Online-Anwendung für unsere Kunden, die dort auf sehr reges Interesse stößt.“ Seit Juli 2021 haben laut Sunny Cars rund 20.000 Kunden pro Monat Sunny2go aufgerufen; seit Jahresbeginn liege die Zahl der Single-User bei durchschnittlich 500 pro Tag.

GetYourGuide hat seit seiner Gründung im Jahr 2009 bis heute über 60.000 Aktivitäten wie Ticketkauf, Stadtführungen, Touren und Transfers online buchbar gemacht. Zu den Topsellern des Unternehmens gehören Hop-On/Hop-Off Touren in beliebten Metropolen wie Paris oder London, aber auch Wüstensafaris, Bootsfahrten sowie Eintrittskarten für Shows, Musicals oder Museen.

Weitere Funktionen von Sunny2go

Neben dem weltweiten Programm von GetYourGuide profitieren Sunny2go-User von einem Concierge-Service per Telefon oder Chat, der wertvolle Tipps für Aktivitäten im Zielgebiet geben kann, Restaurantempfehlungen ausspricht und auch individuelle Fragen beantwortet.

Über den Partner Parkopedia gibt es zudem sämtliche Informationen zu Parkmöglichkeiten in der jeweiligen Destination auf einen Blick, inklusive Öffnungszeiten der Parkplätze und -häuser und den detaillierten Parkgebühren.

Ein digitaler Reiseführer ermöglicht den Zugang zu Informationen auf Deutsch zu 180 Destinationen in aller Welt, auf Englisch sogar zu über 600 Zielgebieten.

Abgerundet wird der Sunny2go-Service durch die Verlinkung zu MyBooking, wo den Kunden alle Informationen rund um ihre Mietwagenbuchung dargestellt wird.

Nutzung von Sunny2go

Die Anwendung Sunny2go lässt sich für die Mietwagen-Kunden bereits 14 Tage vor der Anmietung des Fahrzeugs via Smartphone, Tablet oder Desktop aufrufen und aktivieren. Urlauber haben somit die Möglichkeit, sich zu Hause in aller Ruhe auf die Reise vorzubereiten.



Ein virtueller Einblick in die Sunny2go Anwendung unter: fb.watch/b4PRTTeqnL/ / www.instagram.com/p/CZy2l8nl-eb/ (red)