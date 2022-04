Singapur: Keine Testpflicht mehr für vollständig Geimpfte

Singapur hat heute neue Pläne zur weiteren Lockerung der COVID-19-Reiseanforderungen bekanntgegeben: Schon ab morgen, 26. April 2022, 00:01 Uhr (Ortszeit Singapur) können vollständig geimpfte Reisende sowie nicht vollständig geimpfte Kinder bis zu 12 Jahren auf dem Land-, Luft- oder Seeweg nach Singapur einreisen, ohne sich vor Abreise oder bei Ankunft testen zu lassen.

Regelung für nicht vollständig Geimpfte

Während vollständig geimpfte Reisende von der Test- und Quarantänepflicht befreit sind, müssen alle nicht vollständig geimpften Reisenden* innerhalb 48 Stunden vor Abreise nach Singapur einen Test absolvieren, vor Ort eine 7-tägige Stay-Home Notice (SHN) befolgen und nach Ablauf der SHN-Periode einen PCRTest durchführen lassen.

Freie Einreise für vollständig Geimpfte

"Nach der erfolgreichen Einführung des Vaccinated Travel Framework Anfang dieses Monats und mit der Abschaffung der Testanforderungen vor der Abreise freuen wir uns, vollständig geimpfte Reisende wieder willkommen zu heißen und ihnen ein neu gestaltetes Singapur zu bieten", so Cedric Zhou, vom Singapore Tourism Board.

"Unser Gesundheitsministerium hat die lokale und globale COVID-19-Situation weiter beobachtet und ist bei der schrittweisen Lockerung der Beschränkungen maßvoll vorgegangen, um sicheres Reisen zu ermöglichen. Wir haben Besuchern in diesem Jahr vieles zu bieten, darunter den Singapur Grand Prix der Formel 1, das Singapore Food Festival und das 10-jährige Bestehen der Gardens by the Bay", sagt Zhou weiter.

Alle aktuellen Bestimmungen im Detail HIER auf der SafeTravel-Website.

Reisenden wird dringend empfohlen, die Website zu besuchen und sich vor der Einreise nach Singapur über die neuesten Maßnahmen zu informieren.

Weitere Informationen unter: www.VisitSingapore.com (red)