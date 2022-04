AMADEUS Flusskreuzfahrten: Buchungsstart für 2023

Eine Routenpremiere auf der Saar steht im Mittelpunkt der Vorschau 2023, die Fahrten werden ab/bis Köln angeboten. Frühbucher-Rabatte von 15 Prozent sollen bis zum 30. November 2022 gültig sein.

Saisonstart in Frankreich

In die Saison 2023 startet die AMADEUS Provence am 30. März mit einer 8-tägigen Südfrankreich-Tour ab und bis Lyon. Die AMADEUS Queen legt im königlichen Amsterdam am 31. März zu ihrer ersten, einwöchigen Tulpenkreuzfahrt ab. In den folgenden Frühlingwochen folgen sieben Termine auf niederländischen Wasserwegen. Eine besondere Route für Städtetrips stellt die 15-tägige Fahrt „Quer durch Europa“ dar, sie verläuft ab Amsterdam über Köln, Wien und Bratislava nach Budapest. Ab Anfang April bis Ende Oktober sind außerdem Reisetermine mit Fokus auf die Donau und ihre Metropolen buchbar. 16-tägige Touren mit der AMADEUS Silver II oder AMADEUS Silver III bringen Urlauber bis zum Donaudelta am Schwarzen Meer.

Neue Route entlang der Saar

Am 18. Mai 2023 beginnt die erste Reise “Malerische Mosel und Saar“ mit der AMADEUS Brilliant. Sie ist mit einer Länge von 110 Metern das ideale Schiff für die beliebte Saarschleife-Passage, buchbar inklusive einer Ausflugsmöglichkeit nach Luxemburg. "Leinen los" für den Saisonabschluss heißt es bei AMADEUS Imperial Ende Oktober. Dann rundet sie mit einer „Klassischen Rheinfahrt“, ab Amsterdam bis Basel, am 29. Oktober das kommende Jahresprogramm von AMADEUS Flusskreuzfahrten ab.

Keine Preiserhöhung in 2023

Neben dem Besuch kulturreicher Destinationen genießen Gäste einen Komfort an Bord im 5-Sterne-Segment – mit hochwertiger Ausstattung, vielfältigen Landprogrammen und nachhaltigen Schifftechnologien zum Schutz der Umwelt. Entspannt reisen auf dem Fluss ist und bleibt für Rendel Müller, Marketing- und Vertriebsleiterin bei AMADEUS Flusskreuzfahrten, im Trend: