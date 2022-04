Rhomberg Reisen: Korsika-Sonderangebote zum Saisonauftakt

Zum Saisonstart bietet der Korsika-Experte attraktive Reisepakete zu Sonderkonditionen „First Minute“. Am 01. Mai 2022 starten wir in Salzburg, Wien und St. Gallen-Altenrhein mit unseren ersten Charterflügen nach Calvi. Ab dem 29. Mai 2022 folgen Flüge ab Memmingen und Graz. Von da an heben unsere Flieger jeden Sonntag bis in den Oktober hinein nach Korsika ab. Kunden, die schon zu Beginn der Saison auf die „Insel der Schönheit“ reisen, sparen heuer bares Geld. First Minute Bucher profitieren von unseren Sonderkonditionen. Eine Woche im Feriendorf Zum Störrischen Esel ist dann bereits ab 829 EUR mit Flug, Übernachtung im Bungalow sowie erweiterter Halbpension erhältlich. Wer eine Ferienwohnung oder ein Hotel bevorzugt, kann dies bereits ab 679 EUR in der Ferienwohnung Le Home & A Merula oder ab 879 EUR im Hotel La Caravelle mit Frühstück tun.

Reisen im Frühjahr lohnt sich

An den Auftaktterminen verfügen wir meist noch über freie Plätze an Bord unserer Chartermaschinen. Unsere Top-Seller-Hotels sind aufgrund Ihrer Beliebtheit in den Sommermonaten schon früh ausgebucht. Nun im Frühling können Kunden aus einer nahezu unbeschränkten Auswahl bei den Unterkünften schöpfen. Die Gastgeber freuen sich über den Saisonstart auf der Insel und bemühen sich besonders um ihre Gäste. Am Strand und in den Tavernen hat es viel Platz und die Preise sind tief.

Frühlingszeit ist Aktivzeit

Besonders der Frühling lädt in Korsika zu sportlichen Aktivitäten bei angenehmen Temperaturen ein. Mit besonderen Reisepaketen wollen wir den Drang nach Bewegung nachkommen. Unsere Erlebnisreise „Mit allen Sinnen entspannen auf Korsika“ bietet neben Wanderungen, Yoga-Einheiten und gesunden Köstlichkeiten bei geführten Ausflügen einen Einblick in die korsische Kultur. Wer viel von der kontrastreichen Landschaft sehen möchte, dem legen wir die geführte Radreise „E-Bike Woche auf Korsika“ ans Herz. Der auf Korsika heimische Bike-Profi Yann Bartos zeigt unseren Gästen die schönsten Strecken und Lieblingsplätze der Insel - landschaftlich, kulturell aber auch sportlich und entspannend.

Sorgenfrei-Buchungsaktion

Kunden, die bis 30. April 2022 ihren Korsika-Urlaub 2022 buchen, können bis 30 Tage vor Reiseantritt – ohne Angabe von Gründen – kostenfrei umbuchen oder stornieren*.

Mehr dazu hier: www.rhomberg-reisen.com/reisen

Korsika Webinar & Angebotsflyer

Wer sein Destinationswissen zu Korsika auffrischen möchte, findet im Reisebürobereich unserer Website das letzte Webinar zum Thema. Zudem finden Sie dort die verschiedensten Verkaufsflyer zum Auslegen bzw. Aushängen in Ihrem Reisebüro.