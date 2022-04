Pep-Angebot: TUI Magic Life Roulette Antalya im Mai

Mit dem attraktiven Pauschalreisen-Preis reisen Agents im Mai 2022 bereits ab 275 EUR für drei Nächte ab/bis Wien, Prag, Budapest oder München in einen TUI Magic Life Club an die türkische Riviera. Eine Woche kostet mit Flug pro Person im Doppelzimmer ab 439 EUR. Kinder reisen ab 169 EUR.

TUI Magic Life Roulette mit SunExpress:

Buchungszeitraum: 13.04.2022 – 02.05.2022



Reisezeitraum: 01.05.2022 – 31.05.2022 (keine Hin-/Rückflüge am 21.05, 28.05, 29.05)



Zimmer: Standarddoppelzimmer/Familienzimmer zur Auswahl



Verpflegung: All Inclusive



Aufenthaltsdauer: 3, 4, 5, 6 oder 7 Nächte



Transfer: Flughafen-Club-Flughafen inklusive

Buchung: Anfragen ausschließlich schriftlich an reisestelle@tui.at und yield@tui.at unter Bekanntgabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen lt. Reisepass sowie gewünschter Abflughafen und Wunsch-Reisedauer.

Details zum PEP-Offer

Das Angebot ist für einen Reisebüromitarbeitenden und maximal zwei Begleitpersonen oder eine erwachsene Begleitperson und zwei Kinder bis 15,99 Jahre im Doppel- oder Familienzimmer gültig und kann von 13. April bis 2. Mai 2022 gebucht werden. Die Unterbringung mit All Inclusive-Verpflegung erfolgt je nach Zuteilung in den Clubanlagen TUI Magic Life Belek, Masavi oder Jacaranda. SunExpress hebt von Wien und München täglich nach Antalya ab. Von Prag geht es jeden Sonntag und von Budapest jeden Mittwoch und Sonntag in die türkische Urlaubsdestination.

Mehr Details und Preisinformationen im TUI Newsnet (red)