Gebeco bietet wieder Belgien-Reisen an

„Wir haben eine ganz neue Reise geschaffen, mit hohem Erlebniswert und vor allem mit nachhaltigem Charakter“, betont Michalina Reimann, Produktmanagerin bei Gebeco.

Die erste Belgien-Reise startet am 19. September 2022. Auch für das gesamte Jahr 2023 ist die Reise bereits jetzt buchbar (erste Abreise in 2023 am 24. April 2023).



In der Kleingruppe durch Belgien

Die Anreise erfolgt mit der Bahn und auch vor Ort ist die Kleingruppe auf Schienen unterwegs. Ausgangslage der als nachhaltig gelabelten Reise ist Gent „Von hier aus können wir mit der Gruppe alle sehenswerten Städte in 30-55 Minuten mit der Bahn erreichen und sind bequem und sogar umweltschonend unterwegs“, so Reimann. Die Kleingruppe erkundet Brügge auf einer Grachtenfahrt, entdeckt die Diamond Square Mile in Antwerpen und besucht Peter Paul Rubens. Politisch wird es in Brüssel. „Unser Tipp für den freien Nachmittag in Brüssel: Vor Reiseantritt den Europaabgeordneten des eigenen Bundeslandes kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Mit etwas Glück klappt es und man kann einen Blick ins Parlamentsgebäude hinter die Kulissen werfen, inklusive politischer Diskussion“, ergänzt Reimann.

Wem der Sinn eher nach etwas Süßem steht, darf sich schon auf den Besuch des Schokoladenmuseums in Brügge freuen. Hier erfährt die Kleingruppe Wissenswertes über die süße Leckerei und blickt einem Chocolatier bei der Herstellung von Pralinen über die Schulter.

Preisbeispiel: Die 6-tägige Erlebnisreise "Belgien zum Kennenlernen" inklusive Anreise mit der Bahn ist ab 1.145 EUR buchbar. Nähere Informationen dazu hier. (red)