Fit Reisen: Einladung zum Ayurveda-Webinar

Gemeinsam mit den Somatheeram Ayurveda Resorts in Indien und dem Ayurvedarefugium Lotus Villa in Sri Lanka, stellt Fit Reisen-Geschäftsführerin Claudia Wagner interessierten Counter-Mitarbeitern am 21. April 2022 um 11:00 Uhr ausgewählte ayurvedische Gesundheits-Packages sowie die Destinationen Sri Lanka und Indien vor. Das Webinar findet per Zoom und in deutscher sowie englischer Sprache statt.

Datum: 21. April 2022

Uhrzeit: 11:00 - 12:00 Uhr

Anmeldung: bis 19. April HIER

„Wir erhalten immer häufiger das Feedback von Reisebüropartnern, dass der Wunsch nach ganzheitlichem Wohlbefinden unter ihren Kunden stetig wächst. Das Interesse an Reiseangeboten, um die eigene Vitalität zu stärken oder auch gesünder und jünger auszusehen, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, hat sich seit der Pandemie noch einmal verstärkt", so Fit Reisen-Geschäftsführerin Claudia Wagner. "Mit unserem Webinar möchten wir Expedienten einen Überblick über das Angebot sowie wichtige Beratungstipps zu Ayurvedareisen an die Hand geben."

Weitere Informationen zum Ayurveda-Angebot von Fit Reisen unter: www.fitreisen.de/ayurveda-reisen (red)