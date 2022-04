Sunny Cars mit neuer Marketingleitung für DACH

Als Director of Marketing DACH verantwortet Wasmer ab sofort sämtliche Aktivitäten im B2B- und B2C-Marketing- und Sales-Segment und übernimmt Führungsaufgaben im Employer Branding. Sie berichtet direkt an den Geschäftsführenden Gesellschafter Thorsten Lehmann.

„Wir freuen uns sehr, mit Alena Wasmer eine neue Marketingleitung gefunden zu haben, die über umfangreiche Erfahrung im Marketing- und Vertriebssegment verfügt, die Touristikbranche kennt und auch sehr gut mit dem digitalen Sektor vertraut ist“, betont Sunny Cars-Chef Thorsten Lehmann. „Da wir uns als Sales- und Marketing-Company verstehen, kommt ihr intern eine besondere Aufgabe zu."

Die studierte Volkswirtschaftlerin Alena Wasmer (41) war zuletzt als Client Service Director Digital bei der Avantgarde GmbH tätig und leitete dort ein mehrköpfiges Projektmanager-Team. Zu ihren vorherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Sportalm GmbH, die zur FTI Group zählende Euvia GmbH, der Condé Nast Verlag und Unternehmen der Otto Group.

Ziele & Visionen von Sunny Cars

In ihrer neuen Position als Director Marketing DACH ist Alena Wasmer für die Sunny Cars Quellmärkte Österreich, Deutschland und Schweiz zuständig. Zu ihren Kernaufgaben zählen die Schärfung der Brand Awareness im B2B und B2C Bereich sowie die Stärkung der Arbeitgebermarke Sunny Cars - work with a smile. „Wir wollen eine Omnipräsenz der Marke Sunny Cars schaffen, und uns zugleich weiterhin als überaus attraktiven Arbeitgeber präsentieren“, bekräftigt Thorsten Lehmann. „Hierbei zählen wir auf ihre tatkräftige Unterstützung und neue Impulse.“

Die Zielsetzung des Mietwagen-Vermittlers für das aktuelle Geschäftsjahr liegt bei rund 500.000 Buchungen. Im Zeitraum November 2021 bis heute wurden 232.000 Buchungen getätigt und ein Umsatzvolumen in Höhe von 112,4 Mio. EUR erzielt – dies bedeutet ein Plus in Höhe von 19% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2019.

„Wir bewegen uns aktuell auf einem sehr erfolgreichen Kurs, doch bleibt die Gesamtsituation in der Touristik aufgrund der Corona-Pandemie, aber natürlich auch wegen der weltpolitischen Lage weiterhin sehr volatil“, so Thorsten Lehmann. (red)