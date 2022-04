Dertour & Rewe: Restart des Schulungsprogramms "Campus"

Die Vorbereitungen für das bekannte und etablierte Schulungsprogramm Campus laufen bereits seit Anfang Jänner auf Hochtouren. „Wir freuen uns, dass wir ein Jahresprogramm aufgestellt haben, das dem Volumen des Jahres 2019 entspricht. Den Auftakt liefert die Roadshow für den Sommer 2022 in Wien, Graz, Linz und Salzburg Ende März – und zwar live. Um den persönlichen Austausch und Kontakt zu fördern, setzen wir unseren Fokus wieder auf Live-Events, natürlich gemäß den behördlich geltenden Covid-19 Regelungen“, so der Leiter des Vertriebs, Jörg Fermüller.

Zahlreiche FAM-Trips 2022

2022 startet Dertour Austria und die Rewe Austria Touristik wieder richtig mit FAM-Trips durch: Los Angeles, Tel Aviv, Kapstadt, Mexiko und Kanada werden den Expedienten dieses Jahr neben einigen Mittelmeer-Zielen vom Veranstalter angeboten. Die Einladungen werden bereits erstellt und demnächst ausgesendet.

„Die FAM-Trips, die bei uns Campus Live genannt werden, starten dieses Jahr Anfang April mit unserer beliebten Dertour Academy in Irland. Die Akademie ist ein Branchen-Highlight und ich freue mich, dass wir mit einer eigenen Österreich-Gruppe dabei sein können“, so Fermüller.

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten einige FAM-Trips und Schulungen auch in den letzten beiden Jahren stattfinden. „Wo es möglich war, haben wir CAMPUS aufrecht erhalten und konnten durch gute Planung auch 2021 einige Campus Live und Talk & Dines abhalten“, freut sich Karin Lechner, Teamleitung der Verkaufsförderung.

Förderung junger Agents

Dertour Austria und Rewe Austria Touristik, setzt damit aktiv auf das Wissen der Reisebüromitarbeiter und möchte besonders junge Agents unterstützen: „Wir müssen etwas tun und alles daran setzen, dass vor allem junge Menschen wieder eine Zukunft im Tourismus sehen. Als Veranstalter können wir unterstützen und unser Wissen zur Verfügung stellen“, erklärt Fermüller. "So werden an der Berufsschule für Handel und Reisen in der Hütteldorfer Straße in Wien unter dem Titel ‚So tickt ein Reiseveranstalter am Fallbeispiel der DER Touristik‘ Einblicke in die Praxis gegeben. „Wir wollen für diese ausgezeichnete Kooperation weiterhin unser Bestes geben. Schon vor Corona hat eine Lehrlings-Umfrage gezeigt, dass der Wunsch nach mehr Unterstützung und Zeit besteht. Und das ist mitunter auch der Grund, warum ich diesen Workshop halte“, erklärt Jörg Fermüller. (red)