GRUBER-reisen: Urlaubsbarometer 2022

Rund 1.200 Kunden wurden befragt, 95 Prozent gaben an, ihren Urlaub innerhalb Europas verbringen zu wollen weitere 30 Prozent sind entschlossen, ihren Urlaub Übersee zu planen. 37 Prozent der Befragten sind sogar bereit, bis zu zwei Urlaube in diesem Jahr zu unternehmen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer soll dabei im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen sein.

Europa hoch im Kurs

Da der Heimaturlaub auch heuer wieder sehr großes Thema sei, steht Österreich im Ranking der beliebtesten Urlaubsziele auf Platz 2, gefolgt von Italien, Griechenland und Spanien. Städte- und Badeurlaub liegen wieder voll im Trend. Knapp 65 Prozent der Österreicher bevorzugen einen Badeurlaub. Städtereisen bleiben, wie auch im Jahr zuvor, sehr beliebt und somit auf Platz zwei. Auch den wohlverdienten Wellnessurlaub unter dem Jahr lassen sich gut 25 Prozent nicht nehmen, dieser landet auf Platz 3 der Urlaubsbarometer Auswertung.

Fachkundige Beratung ist wichtig

Um gut informiert in den Urlaub starten zu können, würden sich 63 Prozent fachkundig im Reisebüro beraten lassen, wobei das Durchblättern von Reisekatalogen zu Hause immer noch sehr beliebt sei. Auch auf Tipps von Freunden und Bekannten werde großer Wert gelegt. Neben Reise-Newslettern und -Dokumentationen werden auch Social-Media-Kanäle gerne zur Inspiration herangezogen. Die An- bzw. Abreise ins gewählte Reiseland sowie eine kompetente Betreuung von fachkundigen MitarbeiterInnen vor, während und nach der Reise, sei für Kunden besonders wichtig. Und rund 50 Prozent der Umfrageteilnehmer legen besonders viel Wert darauf, flexible Umbuchungs- und Stornomöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können. (red)