Oceania Cruises: Neue Einzelkabinen und Touren

„Einer der größten Faktoren für den Erfolg von Oceania Cruises ist, dass wir nicht nur auf das Feedback unserer Gäste und Reisepartner hören, sondern auch danach handeln. Unsere Gäste und Reisepartner wünschten sich mehr Optionen für Alleinreisende und ein vielfältigeres Reiseangebot. Wir freuen uns, dass wir diesen Wunsch erfüllen können“, so Howard Sherman, President & CEO von Oceania Cruises.

Solo-Oceanview-Kabinen

Diese Kabinen sind in beruhigenden Tönen gehalten und bieten mit ihren luxuriösen Möbeln, Akzenten und Kunstwerken den perfekten Rückzugsort für Alleinreisende. Zentral auf Deck 6 gelegen, ist jede Kabine ein einladendes Zuhause und bietet Gästen Raum zum Entspannen und Erholen, während sie die Welt erkunden. Alle Zimmer sind mit einem luxuriösen Tranquility-Bett, einer Minibar, einer Sitzecke und reichlich Stauraum ausgestattet.

Neue Go Green und Beyond Blueprints Touren

Mit mehr als 150 Go Green Touren, die rund um den Globus zur Auswahl stehen, können Reisende mit lokalen EinwohnerInnen und Unternehmen in Kontakt treten. Dabei erfahren sie, wie sie daran arbeiten, ihre Umwelt zu erhalten und zu schützen. Die Touren, von denen viele ein pädagogisches Element enthalten, ermöglichen es Gästen neue Erfahrungen und Einblicke zu sammeln, wie zum Beispiel auf dem nachhaltigen Weingut in Almeria, beim hydroponischen Anbau in den Regenwäldern von St. Kitts, bei der umweltbewussten Kunst in Buenos Aires, oder sie kosten den emissionsfreien Rum in Dartmouth. Die „Go Green“-Reisen von Oceania Cruises führen rund um den Globus zu einer Vielzahl von Zielen in Afrika, Alaska, Asien, Australien und Neuseeland, der Karibik, dem Mittelmeer, dem Nahen Osten, Nordeuropa und Südamerika.

Die „Beyond Blueprints“-Touren bieten einen detaillierten Blick hinter die Kulissen einiger der weltweit bekanntesten architektonischen Wahrzeichen, wie die Königliche Bibliothek und das Blue Planet Aquarium in Kopenhagen, das Equinor-Bürogebäude und das Munchmuseet in Oslo sowie La Villa Mediterranée und das MUCEM in Marseille. Für das Jahr 2022 stellt die Reederei insgesamt zehn „Beyond Blueprints“-Touren in Europa vor. Weitere sollen im Laufe des Jahres folgen. Alle bieten besondere Geschichten und Informationen über die Inspiration sowie die Überlegungen, wie das Bauwerk entstanden ist. Andere Beyond Blueprints-Touren, konzentrieren sich auf Sehenswürdigkeiten in Barcelona, Belfast, Glasgow, La Coruna, Lissabon und Sete. (red)