TUI Soneo: Hotels für Preisbewusste

Ein besonderer Fokus bei TUI Suneo liegt auf internationaler Kulinarik. Zahlreiche Live-Cooking-Stationen bieten allen UrlauberInnen die Möglichkeit, die Welt kulinarisch zu entdecken: von internationalen Spezialitäten bis hin zu frischer regionaler Küche und vielem mehr. Ein Großteil der Hotels bietet ein All-Inclusive Konzept, einige Häuser sind jedoch auch nur mit Frühstück oder Halbpension buchbar.

Vielfältige Entertainmentangebote

Während tagsüber für Action gesorgt ist, bieten abends interaktive Shows Spaß und Unterhaltung für die Hotelgäste. Alle TUI Suneo Hotels verfügen über einen Poolbereich mit mindestens zwei Pools - einem Hauptpool und einem Kinderpool - für den optimalen Badespaß für Groß und Klein. Zusätzlich gibt es für die kleinen Gäste den Kinderspielbereich SuneoPlay, je nach Hotel mit Aqua Spray Park, Kinderspielplatz, Kinderclub oder Kinderspielzimmer.

Griechenland, Spanien, Bulgarien, Kroatien und Thailand

In der derzeit beliebtesten Sommer-Urlaubsdestination Griechenland sind insgesamt acht TUI Suneo Hotels verfügbar, darunter drei Hotelanlagen auf Kreta, zwei auf Kos, zwei auf Zakynthos und eine auf Rhodos. Mallorca liegt auf Platz zwei im Destinations-Ranking der TUI-Gäste. Auf der Baleareninsel gibt es zwei TUI Suneo Hotels. Eine Woche im TUI Suneo Green Garden auf Mallorca ist beispielsweise am 16. Mai 2022 mit Flug ab Wien und Frühstück ab 529 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar. Das große Areal mit über 3.000 Quadratmetern Grünflächen ist für Familien ideal geeignet. Die Ferienanlage liegt in der Hafenstadt Cala Ratjada im Nordosten der balearischen Urlaubsinsel und bietet sich optimal als Ausgangspunkt für Ausflüge entlang der Nordküste Mallorcas an. Abflüge ab Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck sind möglich. (red)

TUI Suneo Hotels im Sommer 2022

Spanien:

TUI Suneo El Trebol (Lanzarote | 3 Sterne)

TUI Suneo Cortijo Blanco (Costa del Sol | 3 Sterne)

TUI Suneo Caribe (Ibiza | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Marinda Garden (Menorca | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Santa Ponsa (Mallorca | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Green Garden (Mallorca | 4 Sterne)

TUI Suneo Tamaimo Tropical (Teneriffa | 3 Sterne)

Griechenland:

TUI Suneo Chrissi Amoudia (Kreta | 4 Sterne)

TUI Suneo Achilleas Beach (Kos | 4 Sterne)

TUI Suneo Atlantica Thalassa (Kos | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Ialyssos Bay (Rhodos | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Tsilivi Admiral (Zakynthos | 4 Sterne)

TUI Suneo Cavo D‘oro (Zakynthos | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Kastalia Vilage (Kreta | 4 Sterne)

TUI Suneo Althea Vilage (Kreta | 4 Sterne)

Bulgarien:

TUI Suneo Garden Nevis (Burgas | 3,5 Sterne)

TUI Suneo Serenity Bay (Burgas | 4 Sterne)

TUI Suneo Helios Beach (Varna | 3,5 Sterne)

Kroatien:

TUI Suneo Supetar (Split-Dalmatien | 4 Sterne)

Thailand: