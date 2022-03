Eurowings Discover fliegt ab München nach Las Vegas

Am Sonntag, den 27. März 2022, startete erstmals ein Langstreckenflugzeug der im vergangenen Jahr gegründeten Airline von München in die Wüstenstadt im US-Bundesstaat Nevada.

Angeboten wird die Strecke nach Las Vegas jeweils freitags und sonntags ab München. Die einhundertprozentige Lufthansa Tochter Eurowings Discover bedient von München aus ab sofort auch weitere attraktive touristische Langstreckenziele. Neben Las Vegas werden in diesem Sommer noch Cancun in Mexico und Punta Cana in der Dominikanischen Republik angeflogen. (red)