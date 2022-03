Air France fliegt mit A220-300 nach Wien

Der Airbus A220-300 ist ein innovatives und effizientes Schmalrumpfflugzeug und eignet sich perfekt für das Kurz- und Mittelstreckennetz von Air France. Im Vergleich zu den Airbus-Modellen A318 und A319 senkt er die Kosten pro Sitzplatz um 10% und zeichnet sich durch seine Energieeffizienz aus: Der Airbus A220-300 verbraucht 20% weniger Treibstoff als die Flugzeuge, die er ersetzt, und die CO2-Emissionen werden ebenfalls um 20% reduziert. Zusätzlich ist die Lärmbelastung um 34% geringer.

Diese Eigenschaften sollen entscheidend dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von Air France zu verringern und ihre Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Bis 2030 wolle die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer im Vergleich zu 2005 um 50% bzw. in absoluten Zahlen um 15% reduziert haben. Air France habe sich außerdem verpflichtet, mit allen Beteiligten und den Behörden zusammenzuarbeiten, um das Klimaziel von null Netto-CO2-Emissionen bis 2050 zu erreichen, so die Fluggesellschaft in einer Aussendung.

Hoher Komfort während des Fluges

Der Airbus A220-300 von Air France verfügt über 148 Sitze in einer 3-2-Sitzkonfiguration und bietet 80% der Kunden einen Fenster- oder Gangplatz. Er ist in die Reiseklassen Business und Economy unterteilt und die Passagiere haben Zugang zum W-Lan-Service Air France Connect. Der Sitz ist mit 48 Zentimetern der breiteste auf dem Markt. Er ist bis zu 118 Grad neigbar und verfügt über eine verstellbare Kopfstütze, Lederpolsterung und ergonomisches Sitzkissen für mehr Komfort. Zusätzlich stehen den Gästen ein breiter, stabiler Tablett-Tisch, ein Becherhalter, ein Fach zur Aufbewahrung von Zeitschriften und Büchern sowie USB-A- und -C-Anschlüsse und ein in die Rückenlehne integrierter Tablet- oder Smartphone-Halter zur Verfügung. Große Panoramafenster sorgen für natürliches Licht während des gesamten Fluges. Die geräumigen Gepäckablagen sind leicht zu erreichen und im besonders breiten Mittelgang können sich die Kunden bequem bewegen. (red)