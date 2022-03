FTI-Katalog: Glücksmomente für Nordamerika

Mit dem neuen Katalog „Glücksmomente für Nordamerika“ schürt der Veranstalter Urlaubsvorfreude für das Jahr 2022. Neben klassischen Städtetrips wie New York, Los Angeles, Las Vegas bietet der Katalog auch einiges für NaturliebhaberInnen in Kanada; auch Reiseziele in warmen Gefilden an feinsandigen Stränden kommen nicht zu kurz.

FTI USA-Katalog