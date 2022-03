FTI Vollcharter ab Wien nach Marsa Alam

Marsa Alam, "The deep south" - der tiefe Süden, ist der Beiname für diesen Küstenabschnitt am Roten Meer. FTI setzt weiterhin auf Ägypten und baut dafür ihre Flugverbindungen und Kapazitäten für den Sommer 2022 aus:

„Wir freuen uns, dass wir wieder eine wöchentlichen Nonstop Verbindung anbieten können“, sagt Doris Oberkanins, Chief Marketing Officer. "Die Nachfrage aus dem Markt war entsprechend stark und darum haben wir uns entschlossen die Maschine aufzulegen. Die Destination erfreute sich immer großer Beliebtheit am Markt. Dazu fehlt nur die passende Flugverbindung ab Österreich, die wir jetzt exclusiv bei FTI buchbar anbieten können."

Die Airline Fly Egypt fliegt jeden Samstag ab Wien nach Marsa Alam im Zeitraum vom 04.06. – 29.10.2022. Und auch an Hotels mangelt es nicht: "Mehr als 51 Hotels stehen vor Ort zur Verfügung und sind in den Systemen buchbar, wie zum Beispiel das am österreichischen Markt sehr beliebte Hotel Gorgonia“, sagt Andreas Kovacsisc vom Product Sales Management. "Mit dem Verkehrstag Samstag, bieten wir auch den optimalen Verkehrstag für den Start in den Urlaub."

Ein weiterer Service von FTI: Kunden können gleich bei der Buchung ihren Wunschsitzplatz über die FTI Serviceseite reservieren.



Infomaterial für den Counter

Des Weiteren hat der Veranstalter ein online Booklet erstellt, welches auf der FTI Service Seite (www.ftigroup-service.at) abrufbar ist. „Hier finden Agents Informationen zu Marsa Alam, Fluginformation zu unserem Vollcharter, Hotels die auf die detaillierte Hotelbeschreibung verlinken, Ausflüge, Transfers und natürlich der FTI 3Fach Schutz. Ebenso stehen Postingvorlagen und Bilder für die Region und auch für die Hotels auf der Serviceseite zur Verfügung“, verkündet Julia Prankl, Sales & Marketing. (red)