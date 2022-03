Prima Reisen: Frühbucherangebote für Finnland-Reisen 2023

"Wir blicken nach einjähriger Pause auf ein erfolgreiches Comeback zurück. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen haben unsere Erwartungen übertroffen. Mit Hochdruck arbeiten wir nun bereits an unserem Programm für den nächsten Winter und freuen uns, wenn wir unsere gemeinsamen Kunden in Levi 2023 begrüßen dürfen", so Prima Reisen in der Aussendung.

Frühbucherangebote für 2023

Mit den Frühbucherpreisen können Agents ihren Kunden die besten Angebote für den nächsten Winter sichern ganz nach dem Motto: "2023 Reisen zu 2022 Preisen". Die Aktion ist für sämtliche Reisen nach Finnland aus dem Winterkatalog 2022 gültig und bis auf Wiederruf buchbar. Die Termine erstrecken sich jeweils samstags vom 14.01. – 11.03.2023.

Außerdem bietet Prima Reisen seinen Kunden bis zu 20% auf Flughafenparkplätze für Wien Schwechat. Angebot gültig nur solange der Vorrat reicht.

Für weitere Informationen stehen Alexander Riedl und Julia Eder zur Verfügung

Alexander Riedl, Leitung Verkauf: Tel.: +43 (1) 5050222-11 a.ried@primareisen.com

Julia Eder, Verkaufsprofi Touristik: Tel.: +43 (1) 5050222-12 j.eder@primareisen.com

Der PRIMA Partnerbereich

Im PRIMA Partnerbereich können Bilder und Karten zu den PRIMA Reisen heruntergeladen sowie auch gleich direkt über die Website gebucht werden - natürlich inklusive Provision. Außerdem ist Prima Reisen ab jetzt unter PRIM in Amadeus Bistro Portal verfügbar.

