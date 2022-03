Ganztägige Warnstreiks an neun deutschen Flughäfen

Wie tip-online.at gestern informierte, rief die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) das Sicherheitspersonal für heute, 22. März 2022, erneut zu ganztägigen Warnstreiks auf. In der Nacht zum Dienstag rief die Gewerkschaft auch noch die Kontrolleure in Leipzig zur Arbeitsniederlegung auf, so dass heute insgesamt neun Flughäfen bestreikt werden, um bessere Arbeitsbedingungen für die Fracht- und Passagierkontrolleure zu erzwingen.

Hunderte Flüge betroffen

Allein am Drehkreuz Frankfurt sagten die Gesellschaften 108 von 790 geplanten Flügen ganz ab, wie der Betreiber Fraport berichtete. Zusteigen konnte am Rhein-Main-Flughafen niemand, stattdessen wurden nur Umsteiger abgefertigt. Von einer Anreise zum Flughafen riet Fraport ab.

In Düsseldorf fielen dem Arbeitskampf rund 140 Verbindungen zum Opfer. Begonnen hatten die Warnstreikwelle bereits um 22.00 Uhr in Leipzig und um Mitternacht in Köln/Bonn, wie Verdi berichtete. An diesen Frachtdrehkreuzen gibt es kein Nachtflugverbot. An den übrigen Flughäfen wie Stuttgart, Hannover, Bremen, Berlin oder Hamburg soll am Dienstag bis Betriebsende gestreikt werden.

Streit um höhere Gehälter für Sicherheitskräfte

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen, den Stundenlohn um mindestens 1 EUR pro Stunde zu erhöhen. Wesentlich kostspieliger könnten regionale Angleichungen sowie vereinheitlichte Tarifgruppen werden, die den Arbeitgebern zufolge für einzelne Beschäftigte bis zu 40% mehr Gehalt bringen würden.

Die Arbeitgeber würden der Gewerkschaft dagegen Maßlosigkeit vorwerfen, nachdem man bereits bis zu 22% angeboten habe. Nach vier Verhandlungsrunden wollen sich beide Seiten am Donnerstag in Raunheim bei Frankfurt erneut treffen.

Lahmlegung des Luftverkehrs

Die Branche kritisierte den ohne Urabstimmung geführten Ausstand schärfer denn je. Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi ganztägige Warnstreiks veranstaltet. Mit Ausnahme Bayerns werden die Kontrollen der Fracht, der Passagiere und des Personals von privaten Dienstleistern durchgeführt, die von der Bundespolizei mit dieser hoheitlichen Aufgabe beauftragt sind.

Obwohl Flughäfen und -gesellschaften nicht Teil des Konfliktes seien, treffe der Streik in erster Linie den Luftverkehr und viele Tausende Reisende, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. "Mit der unverhältnismäßigen flächendeckenden Lahmlegung des Luftverkehrs verlässt Verdi die Grundlage einer verantwortungsvollen Tarif- und Arbeitskampfpolitik", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.

Forderung nach Neuordnung der Sicherheitskontrollen

Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) verlangte vom Staat eine Neuordnung der Sicherheitskontrollen. "Die bestehende Organisationsstruktur macht alle Beteiligten, den Bund als Auftraggeber wie auch die Passagiere, die ohne Kontrollen ihren Flug nicht antreten können, erpressbar. Dieses System hat in den letzten zehn Jahren dazu geführt, dass sich die Kosten für diese Kontrollen in Deutschland verdoppelt haben", so BDF-Geschäftsführer Michael Engel.

Ryanair-Manager Andreas Gruber verlangte von der Regierung sofortige Maßnahmen, "um diese Streiks und die inakzeptablen Beeinträchtigungen für die Fluggäste zu beenden". (APA / red)